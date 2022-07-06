Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple anılması güzel ama saha dışıyla ilgilenmiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple anılması güzel ama saha dışıyla ilgilenmiyorum

06.07.2022 10:36

özel açıklamalarda bulundu.

özel açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Süper Lig'de ilk sezonu geçirdiğini belirten Öksüz, "İlk sezonum olmasına rağmen iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Adımın birçok kulüple anılması güzel ve bu da beni motive ediyor. Ama ben saha dışı olaylarla ilgilenmiyorum. Bu konularla menajerim ve kulübüm ilgileniyor. Benim ve kulübümün menfaati doğrultusunda en iyi kararı verecek olan kulübüm ve menajerimdir" dedi.

"İYİ BİR HATAYSPOR İZLETECEĞİZ"

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde birinci etap kampını başlatan Hatayspor, güç depoluyor. Takıma geçen yıl katılan ve beklenilenin üzerinde bir performans sergileyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Öksüz, takım olarak hedeflerinin, geçen yılki performanslarını artırarak daha iyi bir Hatayspor izletmek ve ligi en üst sıralarda bitirmek olduğunu söyledi. Adının birçok kulüple anılmasının güzel olduğunu ve bunun da kendisini motive ettiğini vurgulayan Öksüz, "Ama ben saha dışı olaylarla ilgilenmiyorum. Bu konularla menajerim ve kulübüm ilgileniyor. Benim ve kulübümün menfaati doğrultusunda en iyi kararı verecek olan kulübüm ve menajerimdir" diye konuştu."HEDEFİM MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK"Geçen yıl Süper Lig'de ilk sezonu olmasına rağmen iyi bir performans sergilediğini düşünen Öksüz, eksiklerini görme ve daha iyi bir performans sergilemek adına bunun kendisi adına iyi bir tecrübe olduğunu söyledi. Başta Ömer Erdoğan, ekibi, sahadaki takım arkadaşları ve kulübüne teşekkür eden Öksüz şunları söyledi: "Takım olarak hedefimiz, geçen yılki performansımızın üzerine koyarak daha iyi bir Hatayspor izletmek ve ligi en üst sıralarda bitirmek. Çekilen fikstürde ilk haftayı bay geçiriyoruz. Bizim için avantajlı olduğunu düşünüyorum. Takımdan giden ve yerine yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Bu uyum sürecini yakalamak adına avantaj olduğunu düşünüyorum. Ayriyeten Serkan hocamız geldi. Bizden istediği taktiksel performanslara uyum sağlamak adına iyi bir zaman kazanmış olduğumuzu düşünüyorum. Erzurum'da bugün 9'uncu günümüz ama hava şartlarının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hava şartlarının iyi olması bizim de çalışmalarımızı daha iyi bir şekilde sürdürmemizi sağlıyor. 8+3 yabancı oyuncu kuralı fayda sağlayacaktır. Çünkü Türk futbolcularının bu sene performanslarını yukarı çektiklerini düşünüyorum. Ekstra bir motivasyon kaynağı olduğunu da düşünüyorum. Türk futbolcularına güvenilmesini lazım. Güvenilince neler yapılabildiğini gördük. İnşallah bu kararı devam ettirirler. Futboldaki hedefim, her futbolcunun olduğu gibi milli takımda oynamak. O formayı giymek, terletmek."BU KEZ KAMERA ARKASINA GEÇTİ

Öksüz, röportajın ardından bu kez kamera arkasına geçip çekilen görüntülerinin nasıl çıktığını izledi. Takım arkadaşları, kamera ile çekim yaptığını sandıkları Öksüz'ü bir süre meraklı gözlerle izledi.

- Z
YORUMLAR
500
Atmaca füzesinde dışa bağımlılığı bitiren adım! Atmaca füzesinde dışa bağımlılığı bitiren adım! Türkiye Maarif Okulları, Sudan'ın en iyisi olma hedefine adım adım yaklaşıyor Türkiye Maarif Okulları, Sudan'ın en iyisi olma hedefine adım adım yaklaşıyor
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple anılması güzel ama saha dışıyla ilgilenmiyorum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:01 17 lirayı aşan doların yükselişi sürüyor! 17,18 dolar/TL seviyesine yükseldi
10:54 Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
10:16 Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı
10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 11:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple anılması güzel ama saha dışıyla ilgilenmiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement