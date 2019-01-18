Spor Havalimanı Kulesinden Fenerbahçe Beko'ya Zafer Tebriği
2 saat önce
Spor Havalimanı kulesinden Fenerbahçe Beko'ya zafer tebriğiANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA) -Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda kazandığı Gran Canaria maçının ardından İstanbul'a döndüğü sırada Sabiha Gökçen Havalimanı kulesinden zafer tebriği aldı.
Spor Havalimanı kulesinden Fenerbahçe Beko
'ya zafer tebriği
ANIL UÇAN/ İSTANBUL,(DHA
) -
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa
Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda kazandığı Gran Canaria
maçının ardından İstanbul
'a döndüğü sırada Sabiha Gökçen
Havalimanı kulesinden zafer tebriği aldı.
Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nin 19'uncu haftasında, deplasmanda İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria
'yı 82-64 yendiği maçından ardından İstanbul'a döndü. Fenerbahçe Beko kafilesini taşıyan Airbus 320-214 tipi ve FH1907 sefer sayılı özel uçağın pilotu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak için alçaldığı sırada kule ile iletişime geçti. Alçalma için izin isteyen pilota kule görevlisi, "Dünkü zaferlerinden dolayı takımı tebrik ediyorum" dedi.
Bunun üzerine uçağın pilotu kuleye, "Teşekkürler efendim ileteceğim kendilerine" diyerek tebriği takıma iletti.
Fenerbehçe Beko,THY Avrupa Ligi'nde 17'nci galibiyetini alırken liderliğini korudu. Alt sıralardaki Gran Canaria ise 13'üncü mağlubiyetini elde etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:59 Kaynak: DHA
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