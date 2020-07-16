SPOR Hekimoğlu Trabzon FK'dan play-off klibi - Son Dakika

SPOR Hekimoğlu Trabzon FK'dan play-off klibi

SPOR Hekimoğlu Trabzon FK'dan play-off klibiVIDEO YOKTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Antalya'da 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak play-off karşılaşmalarında 1'inci Lig'e çıkma mücadelesi verecek olan TFF 2'nci Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon FK, 'hep birlikte 1'inci Lig'e' başlığıyla...

SPOR Hekimoğlu Trabzon FK'dan play-off klibi

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Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Antalya'da 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak play-off karşılaşmalarında 1'inci Lig'e çıkma mücadelesi verecek olan TFF 2'nci Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon FK, 'hep birlikte 1'inci Lig'e' başlığıyla filmleri andıran bir video yayınladı. Futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerin de yer aldığı video sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grubu 3'üncü sırada tamamlayan ve Futbol Federasyonu'nun açıkladığı play-off kararının ardından 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden 1'inci Lig'e yükseleme mücadelesi verecek olan Hekimoğlu Trabzon FK, hep birlikte 1'inci Lig'e? başlığıyla filmleri andıran bir video yayınladı. Futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerin de yer aldığı, play-off kararı öncesi ve sonrasının konu edildiği video sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Kulübe ait sosyal medya hesaplarından yayınlanan videonun sonunda kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, 'Play-off kararı çıktı ve adalet yerini buldu. Şampiyonluk için yeniden başlıyoruz' ifadelerine yer verirken, oyuncuların pandemideki yaşamın ardından Celil Hekimoğlu'nun talimatıyla sahaya indikleri görüldü.

Bu arada Hekimoğlu Trabzon FK, play-off müsabakaları için bugün karşılaşmaların oynanacağı Antalya'ya gidecek. Trabzon ekibi, ilk maçını 20 Temmuz Pazartesi günü Calısta Spor Center'da Sancaktepe FK ile oynayacak. Play-offlarda yarı final müsabakaları 24 Temmuz Cuma günü 21.00'da, final ise 28 Temmuz Salı günü 21.00'de oynanacak.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hekimoğlu Trabzon FK'dan play-off klibi - Son Dakika
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