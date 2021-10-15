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SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu - Son Dakika

SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu

15.10.2021 10:50

SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocuGüzin Müjde Karakaşlı Hukuk ve bilardo birbirine benziyorİnadım sayesinde başardımBilardo çok şanssız bir pandemi dönemi geçirdiTürkiye 3 bant bilardoda ekol ülke ve bir başarı mirası var2028 Olimpiyatları'nda bilardonun yer...

SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu

Güzin Müjde Karakaşlı Hukuk ve bilardo birbirine benziyor

İnadım sayesinde başardım

Bilardo çok şanssız bir pandemi dönemi geçirdi

Türkiye 3 bant bilardoda ekol ülke ve bir başarı mirası var

2028 Olimpiyatları'nda bilardonun yer alması ihtimalinden dolayı çok heyecanlıyım

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Güzin Müjde Karakaşlı, hem bir avukat hem de Avrupa ikinciliği, dünya altıncılığı ve Türkiye şampiyonluğu olan bir 3 bant bilardo sporcusu... İki sorumluluğu da aynı anda yürütmeyi başaran Güzin Müjde, hem avukatlık işlerini aksatmamaya çalışıyor hem de 3 bant bilardoda başarıdan başarıya konuşuyor. 3 bant bilardoda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Hukuk ve bilardonun birbirine benzediğini dile getiren Karakaşlı, Sürekli gelişen bir olaya karşı yeni bir yorum üretip, yeni bir çözüm bulmaya çalıştığınız iki şey. Bilardo, Türkiye'de bir hukukçu olarak, genel olarak yaşadığımız stresi atabileceğim bir saha değil. İki ayrı sorumluluğu planlı bir yaşam stratejisi ile birlikte sırtladığımı düşünüyorum. 'Bir dakika dur, duruşma var' ya da 'Bir antrenmana gideyim' şeklinde şeyler de oluyor. Bilardo tabii, özellikle uluslararası başarılar elde ettikten sonra hobi olmaktan çıktı. Kadınlar bilardosunda temsilci olduğumun söylenmesiyle birlikte daha çok tanınır hale geldim. Bilardo benim ikinci bir çalışma alanım ifadelerini kullandı.

İNADIM SAYESİNDE BAŞARDIM

Hem sporcu hem de başka bir meslek sahibi olmayı nasıl başardığıyla ilgili konuşan Güzin Müjde, Aile bakımından şanslı bir çocukluk geçirdim. Benim annem ve babam voleybolda tanışmışlar, voleybol bizde bir aile sporu. Benim ikiz kardeşim var, onunla birlikte voleybol oynayarak başladık spora. 20 küsür senedir lisanslı sporcuyum. Hep bunun dengesini korumayı öğrenerek büyüdüm. Denizliliyim. Farklı bir kariyer geliştirmem gerektiği konusunda telkinlerle büyüdüm. Ama şimdi çok kıymetli çalışmalar var. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile pek çok vakıf üniversitesinin yaptığı. Artık milli sporcular, vakıf üniversitelerinde burslu okuyorlar. Bu çalışmalarla beraber çok daha kolaylaştı. Ben biraz inadım sayesinde başardım. Bilardoyu bırakmak istemediğimden eminim, hukuk fakültesinden de mezun olacağımı biliyordum dedi.

BİLARDO ÇOK ŞANSSIZ BİR PANDEMİ DÖNEMİ GEÇİRDİ

Bilardo çok şanssız bir pandemi dönemi geçirdi diyen Karakaşlı, şunları söyledi Kendiliğinden mesafeli ve temas içermeyen bir spor. Dünya Bilardo Federasyonu'nun bu konuda temkinli yaklaşması nedeniyle çok uzun süre turnuva oynayamadık. Türkiye'de de 2020 şubatta bıraktığımız şampiyonaları 2021 nisanda tekrar oynadık. Bu da bizim turnuva kondisyonumuzu etkiledi. 1,5 sene, profesyonel yaşamda çok uzun bir süre. Orada ben şimdiye kadar oynadığım en yüksek ortalamayla oynadım. Yaklaşık 0,800 gibi bir genel ortalamayla bitirdim. Şimdi de önümüzde bir Avrupa kampı var. Avrupa Bilardo Federasyonu'nun 2019'da ilk kez düzenlediği bir kamp. İkinci sefer Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından ben gönderiliyorum. Avrupa'daki başarılarınıza bakılıyor. 22-24 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek. Bu kamp çok heyecan verici çünkü Avrupa'dan seçilmiş 6 tane 3 bant bilardocu katılıyor. Bir de dünya kupalarının pandemi şartlarında oynanıp oynanmayacağıyla ilgili bir gelişme bekliyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa Mısır'da bir dünya kupası var. Sonra da 2022 Türkiye Dünya Kupası etaplarıyla başlıyor dünya kupaları.

TÜRKİYE 3 BANT BİLARDODA EKOL ÜLKE VE BİR BAŞARI MİRASI VAR

Türkiye'nin 3 bant bilardoda ekol ülkelerden birisi olduğunu söyleyen başarılı sporcu, Ben bilardoda bu kadar iyi olacağımı düşünmüyordum. İki uzmanlık arasında dengede durmaya çalışırken, sadece bilardoyu çok sevmeme tutundum. 2018'den bu yana potansiyelimin çok daha rahatça ortaya çıktığını hissetmeye başlamıştım. O zaman zaten dünya 6'ncılığı, Avrupa ikinciliği, Türkiye şampiyonluğu geldi. Türkiye, 3 bant bilardo bakımından ekol ülkelerden bir tanesi. Semih Saygıner ile başlayan sonrasında jenerasyonlarca devam eden bir başarı mirası var. Kadınlarda bu başarının taşınacağına dair şeyler duymak gurur verici. Yaklaşık 1,5 yıldır tek başıma düzenli olarak antrenmanlarımı yapıyorum. Bilardoyu, daha çok kız çocuğuna, çok daha tanıdık hale getirecekmişim gibi geliyor, bundan dolayı heyecanlıyım diye konuştu.

2028 OLİMPİYATLARI'NDA BİLARDONUN YER ALMASI İHTİMALİNDEN DOLAYI ÇOK HEYECANLIYIM

Son olarak karon bilardonun gelişiminden ve karon bilardoya olan ilgiden bahseden Karakaşlı, aynı zamanda Türkiye Bilardo Federasyonu'nun çalışmalarına ve bilardonun olimpiyat şansına değindi Karon bilardo, 200 yıldan fazla zamandır oynanan bir spor. Dünyanın gelişiminde birçok sporun yitip gittiğini görüyoruz. Bana kalırsa bilardo bu anlamda çok önemli. Hala hayatlarımızda ve dünya üzerinde milyonlarca insan her gün ıstakayı ellerine alıp toplara vuruyor. Bu çok heyecan verici bir şey. Bilardonun 2024 Olimpiyatları'na adaylığı ile ilgili çok heyecanlanmıştık. Küçük bir farkla yitirdik. Dünya Bilardo Sporları Birliği bununla ilgili kampanyalar üretiyor. Ben 2028 için gerçekten çok heyecanlıyım. Sonrası için de ülkemi olimpiyatlarda temsil etme ihtimali çok heyecan verici. Türkiye çok uzun zamandır yüksek kalitede oyuncuları dünya sahnesinde sergileyen bir ülke. Dolayısıyla Türkiye de bu gelişimin çok yakından bir takipçisi. Türkiye Bilardo Federasyonu ayrıca en son pilot uygulama olarak bir okul sporları projesi başlattı. Bilardo şu anda okul sporları bünyesinde yer alıyor. Bu bile bir devrim niteliğinde. Bu yıldan itibaren de Gölbaşı'nda yeni inşa edilen bilardo spor kompleksinde bu etkinlikler yürütülecek. 4 koldan vitesi yükselttik, çalışmalara devam ediyoruz. Hem idareciler bakımından hem sporcular bakımından. Geriye bir tek turnuvaların başlaması kaldı.

SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu
SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu
SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu
SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu
SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu
SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu
SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Bilardo, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Hem avukat hem de başarıdan başarıya koşan bir 3 bant bilardocu - Son Dakika
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