A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu - Son Dakika

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. grup 1. maçında Sırbistan'a deplasmanda 36-27 mağlup oldu.

Zrenjanin kentindeki Kristalna Dvorana'da oynanan mücadeleye ev sahibi Sırbistan iyi başladı. Peş peşe gollerle 3-0'lık seri yakalayan Sırplar karşısında millierin Betül'den geldi. 10. dakikayı 9-3 geride geçen ay-yıldızlı ekip, Hücumda skor üretmekte zorlanınca farkı azaltmakta zorlandı. İlk yarının son bölümleri karşılıklı gollerle geçerken, devre 21-13 Sırbistan üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da hücum ve savunmada Sırbistan'a karşılık veremeyen milliler, 47. dakikada farkın 13 sayıya çıkmasına engel olamadı: 32-19 Kalan bölümlerde skoru lehine çeviremeyen ay-yıldızlıar, maçtan 36-27 mağlup ayrıldı.

Türkiye, grubun ikinci maçında ise İsveç'i konuk edecek. 10 Ekim Pazar günü Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı Azeri hakem çifti Emil Aghakishi, Ernest Aghakishi yönetecek.

(İHA)