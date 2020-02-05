Spor hes kablo kayserispor, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor hes kablo kayserispor, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Spor hes kablo kayserispor, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

SPOR Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Hes Kablo Kayserispor, pazar günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Hes Kablo Kayserispor, pazar günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana düz koşu ile başlayan Kayserisporlu futbolcular ardından fitness çalışması yaptı. Oyuncular daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha maç yaptı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenmanda Alpay Çelebi ile Zoran Kvrzic ise takımdan ayrı çalıştı.

Spor hes kablo kayserispor, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Hes Kablo, Kayseri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
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