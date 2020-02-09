Spor hes kablo kayserispor - fraport tav antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

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Spor hes kablo kayserispor - fraport tav antalyaspor maçının ardından

6 saat önce

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardındanTuna: Puan almak önemliydiProsinecki: Lige havlu atmıyoruzOlcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) -Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan HES Kablo Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor mücadelenin ardından her iki takımın...

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Tuna: Puan almak önemliydi

Prosinecki: Lige havlu atmıyoruz

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) -

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan HES Kablo Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor mücadelenin ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

TUNA: PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ

Karşılaşmasının ardından açıklama yapan Fraport Tav Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Sahada istekli iki takım vardı. Biz buraya da kazanmak için geldik. Burada kazanamasak da puan almak önemliydi. Burada kazanabilirdik ama gerçekleştiremedik. Maçta duran toplarda bazı eksikliklerimiz vardı. Takımımıza iyi transferler yaptık. İnşallah ilerleyen süreçte takımız daha iyiye gidecek. Hakemin vermiş olduğu penaltılarla ilgili pozisyonu izledim verilebilecek kararlardı. Diğer pozisyonları daha izleme imkanım olmadı" şeklinde konuştu.

PROSINECKI: LİGE HAVLU ATMIYORUZ

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise, "Zor bir maç olacağının farkındaydık. Bu rağmen öne geçtik sonrasında rakip beraberliği yakaladı. Bu bizim için çok kötü sonuç. Sahada maçı kazanmak isteyen bir takım vardı. Kesinlikle lige havlu atmıyoruz. Diğer maçları kazanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Spor hes kablo kayserispor - fraport tav antalyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:47 Kaynak: DHA
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