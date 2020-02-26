Spor hes kablo kayserispor, göztepe maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor hes kablo kayserispor, göztepe maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Spor hes kablo kayserispor, göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ettiİlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

Ligin 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ilk kısmında düz koşu ve pas çalışması yapan sarı kırmızılılar antrenmanın 2'inci kısmında savunma ve hücum ile çift kale maç yaptı. Kas yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt ile çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı olan Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalıştı.

Spor hes kablo kayserispor, göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Kayserispor, Hes Kablo, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:36 Kaynak: DHA
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