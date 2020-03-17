SPOR Hes Kablo Kayserispor halı sahada çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Hes Kablo Kayserispor halı sahada çalıştı - Son Dakika

SPOR Hes Kablo Kayserispor halı sahada çalıştı

6 saat önce

SPOR Hes Kablo Kayserispor halı sahada çalıştıİlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - HES Kablo Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Hes Kablo Kayserispor halı sahada çalıştı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - HES Kablo Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar son antrenmanını yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahada gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 27'inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle antrenmanlarını halı sahada yaptı. Futbolcular sahaya takım otobüsü ile geldi. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenmanın ikinci kısmında futbolcular ayak tenisi oynadı. Koronavirüs nedeniyle ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes ile sakatlıkları devam eden Levent Gülen, Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi antrenmanda yer almadı.

SPOR Hes Kablo Kayserispor halı sahada çalıştı

Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:20 Kaynak: DHA
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