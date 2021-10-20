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SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz - Son Dakika

SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz

20.10.2021 18:45
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz

SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruzİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Konyaspor maçını kazanırsak 2 deplasman maçından 3 puanla çıkmış olacağız.

SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Konyaspor maçını kazanırsak 2 deplasman maçından 3 puanla çıkmış olacağız. Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz" dedi.

Ligin 10'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sarı kırmızılı futbolcular antrenmanda düz koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Lione Carole takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Önümüzde Konyaspor maçı var.Uzun süredir galibiyete hasretler, aynı şekilde biz de hasretiz. Alanyaspor maçından sonra Konyaspor deplasmanına gideceğiz. Konyaspor maçını kazanırsak 2 deplasman maçından 3 puanla çıkmış olacağız. Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz. Kolay maç değil. Uğur Demrok'un karantina süreci bitti, Mensah bugün takımla çalışmalara başladı. Bu iki oyuncu bizim için önemli" diye konuştu.

BEN FERNANDES'İ KAZANMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM'

Manuel Fernandes ve Campanharo ile ilgili gelen soru üzerine deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, "Fernandes'in durumu hakkında kurum bir açıklama yapmalı. Ben Fernandes'i kazanmak için elimden geleni yaptım. Sakatlandı gitti geldi oyuna soktum ama biz sonuçta takım oyunu oynuyoruz. Fernandes konusu farklı bu konuda bili vermek doğru değil. Yönetimle de sürekli konuşuyoruz. BU bugünün konusu değil. Fernandes konusunda ne olacağını siz yönetimden bilgi alırsınız. Campanharo'yu son 15 dakika oyuna soktuk. İnşallah bundan sonra sürekli takımda olur. Çünkü o bölgenin çok önemli sporcusu. Elimizdeki mevcut kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 7-8 sakatımız vardı. Sakat isimler azaldı bu sever Koronavirüse yakalananlar oldu. O Bölgede olmazsa olmaz dediğimiz ama yararlanamadığımız isimler var. Yaşadıklarımız hepimize bir ders. Biz bu mücadeleyi en iyi şekilde devam ettireceğiz. Tehlike bölgesine girmek istemiyoruz. Böyle güzel organize olan böyle güzel gol atan takımın bu kadar basit gol yemesi üzücü. Biz Kayserispor olarak alt sıralarda bulunup 'Buradan nasıl kurtulabiliriz?'i yaşamak istemiyoruz. Bir konumumuz var ve burada altımızda ateş yanıyor, bunu hissediyoruz" açıklamasında bulundu.

SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz
SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Hikmet Karaman: Konyaspor maçından 3 puan alıp aşağı tarafla ilgimizi kesmek istiyoruz - Son Dakika
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