Son Dakika Haberleri: Spor Hikmet Karaman Matematiksel Olarak Rahatlamak İstiyoruz

Spor Hikmet Karaman Matematiksel Olarak Rahatlamak İstiyoruz

1 saat önce

Spor Hikmet Karaman Matematiksel olarak rahatlamak istiyoruzİlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin sonuna yaklaşıldığını belirterek, Matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz.

Spor Hikmet Karaman Matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz

İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin sonuna yaklaşıldığını belirterek, Matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz. Daha sonra yukarısı için mücadele edeceğiz dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Hikmet Karaman, Ligin son haftalarında bütün takımlar büyük bir çaba içerisine girdi. 2 haftalık periyotta en fazla puanı almaya çalışacağız. Her maçın zor olduğunu biliyoruz. Rakiplerimizin aldığı skorlar da ortada. Ciddiyeti elden bırakmadan çalışmalarımıza devam edip, iyi sonuçlar alarak matemetiksel olarak rahatlamak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Biz önümüzdeki maçlardaki bütün puanlara talibiz dedi.

ÖZEL ÇOCUKLARDAN MORAL ZİYARETİ

İstikbal Mobilya Kayserispor'ın son antrenmanına Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri moral ziyaretinde bulundu. Rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenciler, futbolcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Antrenman öncesi Ankara oyun havası oynayarak futbolcuları bekleyen özel çocuklar futbolculara ve teknik direktör Hikmet Karaman'a da taktik verdi. Sarı kırmızılı kulüp, öğrencilere kaşkol hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:37 Kaynak: DHA
DHA, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Güncel
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