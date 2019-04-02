Spor Hikmet Karaman, Otizmli Çocuklarla Buluştu
22 dakika önce
Spor Hikmet Karaman, otizmli çocuklarla buluştuİlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA)-İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, otizmli çocuklarla bir araya geldi.
Spor Hikmet Karaman
, otizmli çocuklarla buluştu
İlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA
)-
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor
Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, otizmli çocuklarla bir araya geldi.
Hikmet Karaman, yardımcı antrenörü Hakan Ertürk ve kaleci antrenörü Erdoğan Özdoğan ile birlikte otizmli çocukları ziyaret etti. Karaman, eğitim gören otizmli çocuklara kulübün kaşkol, okul yönetimine de forma hediye etti. Karaman, katıldığı etkinlikte öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Eğitim merkezinden ayrılırken basın mensuplarına konuşma yapan Karaman, Bugün buraya gelmemize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Farkındalık oluşuyor, bu çok güzel. Keşke tüm takımı getirebilseydik, onların da farkındalığını geliştirebilirdik. Güzel bir etkinlik oldu dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:01 Kaynak: DHA
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