Spor hisselerinde 3 milyar TL'lik dalgalanma - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spor hisselerinde 3 milyar TL'lik dalgalanma - Son Dakika Ekonomi

Spor hisselerinde 3 milyar TL'lik dalgalanma

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin toplam piyasa değerinde bu hafta 3 milyar 44 milyon 969 bin 643 TL'lik dalgalanma yaşandı.

Spor hisselerinde 3 milyar TL'lik dalgalanma, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin toplam piyasa değerinde bu hafta 3 milyar 44 milyon 969 bin 643 TL'lik dalgalanma yaşandı.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:50 
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