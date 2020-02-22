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Spor hisselerinde 3 milyar TL'lik dalgalanma
16 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin toplam piyasa değerinde bu hafta 3 milyar 44 milyon 969 bin 643 TL'lik dalgalanma yaşandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin toplam piyasa değerinde bu hafta 3 milyar 44 milyon 969 bin 643 TL'lik dalgalanma yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:50
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