Son Dakika Haberleri: Spor hisselerinde "borç yapılandırma" hareketliliği

Spor hisselerinde "borç yapılandırma" hareketliliği

59 dakika önce

Ağır borç yükü altındaki futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılacağına dair medyada çıkan haberlerin ardından üç büyük futbol kulübünün hisseleri sert yükseldi.

Spor hisselerinde
Ağır borç yükü altındaki futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılacağına dair medyada çıkan haberlerin ardından üç büyük futbol kulübünün hisseleri sert yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:05 

Futbol, Ekonomi
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