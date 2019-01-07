Spor hisselerinde "borç yapılandırma" hareketliliği
59 dakika önce
Ağır borç yükü altındaki futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılacağına dair medyada çıkan haberlerin ardından üç büyük futbol kulübünün hisseleri sert yükseldi.
Ağır borç yükü altındaki futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılacağına dair medyada çıkan haberlerin ardından üç büyük futbol kulübünün hisseleri sert yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:05
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