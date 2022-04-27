Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, Konya'da iftar programına katıldı - Son Dakika

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya'da düzenlenen iftar programında Taşkent Spor Kulübü yönetimi ve sporcularıyla bir araya geldi.

Baykan, Taşkent Spor Kulübü'nün RİBAT Aşevi'nde düzenlediği iftar programında, kulübe geçmişte hizmet ettiğini söyledi.

Baba ocağında düzenlenen programla kulüp yöneticileri ve sporcularıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Baykan, "Burası benim için ana kucağı, baba ocağı. Burada bulunmak görevimizdi. Taşkent Spor Kulübü sofrasında bulunmak bizim için her türlü davetin ve ikramın üstündedir. Taşkent Spor yönetimi olarak sadece futbol takımımız vardı. Sağ olsun Ahmet başkan çeşitlendirdi. Kulübün ilk iftarını hatırlarım. Üzerinden yıllar geçse de bu ocağın ateşinin tütüyor olması bizim için büyük mutluluk." diye konuştu.

Programa, Taşkent Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı ile çok sayıda davetli katıldı.