Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, Konya'da iftar programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, Konya'da iftar programına katıldı

27.04.2022 09:42
Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, Konya'da iftar programına katıldı

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya'da düzenlenen iftar programında Taşkent Spor Kulübü yönetimi ve sporcularıyla bir araya geldi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya'da düzenlenen iftar programında Taşkent Spor Kulübü yönetimi ve sporcularıyla bir araya geldi.

Baykan, Taşkent Spor Kulübü'nün RİBAT Aşevi'nde düzenlediği iftar programında, kulübe geçmişte hizmet ettiğini söyledi.

Baba ocağında düzenlenen programla kulüp yöneticileri ve sporcularıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Baykan, "Burası benim için ana kucağı, baba ocağı. Burada bulunmak görevimizdi. Taşkent Spor Kulübü sofrasında bulunmak bizim için her türlü davetin ve ikramın üstündedir. Taşkent Spor yönetimi olarak sadece futbol takımımız vardı. Sağ olsun Ahmet başkan çeşitlendirdi. Kulübün ilk iftarını hatırlarım. Üzerinden yıllar geçse de bu ocağın ateşinin tütüyor olması bizim için büyük mutluluk." diye konuştu.

Programa, Taşkent Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı ile çok sayıda davetli katıldı.

YORUMLAR
500
Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi? Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi? Okulda iftar yapan öğrenciler 'meddahla' eğlendi Okulda iftar yapan öğrenciler 'meddahla' eğlendi

Mehmet Baykan, Konya, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, Konya'da iftar programına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:42 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye'nin aldığı radikal ne?
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
09:30 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Efe arasındaki kavga son mu buldu?
09:19 Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı
09:19 Toprağa kazılı 831 bombanın gizemi çözüldü: 1. Dünya Savaşı'nda Almanlardan kalmış
09:17 Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor
09:16 Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi?
09:01 Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi?
08:56 Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! Gökhan Keser adaya veda etti
08:51 Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz satışını durduruyor! AB üyesi ülkeler için ise uyarıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 09:53:46. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, Konya'da iftar programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement