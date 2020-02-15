Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, yeni stat inşaatını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, yeni stat inşaatını inceledi - Son Dakika

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, yeni stat inşaatını inceledi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, inşaatı süren Sinop Şehir Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, yeni stat inşaatını inceledi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, inşaatı süren Sinop Şehir Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Baykan, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'ta devam eden en önemli spor yatırımlarının başında gelen stat inşaatını incelemek için yetkililerle bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'de son dönemde spor tesisleri yapımında ciddi mesafe aldıklarını belirten Baykan, 2006 yılında Türkiye'de futbol oynanan alanların yüzde 46'sı çim iken bugün tüm statlarda yüzde 100'lere ulaşıldığını işaret etti.

Sinop'ta eski stadın yıkılarak 10 bin kişilik yeni stat inşaatının hızla devam ettiğini anlatan Baykan, "1970'li yıllarda yapılan Sinop stadının yenilenmesi, kent adına kazançtır. Stadın tamamlanması Sinop ve Türk sporuna önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca Sinop halkına da sosyal yaşam alanı olarak katkı olacağını düşünüyorum. Bu ve diğer spor yatırımlarının gerçekleşmesi, başlayanların hızla devam etmesi ve tamamlanmasında bizleri teşvik eden Sinop Milletvekilimiz Nazım Maviş'e teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de kente güçlü spor yatırımları kazandırılmasında Baykan'ın önemli katkıları bulunduğunu anlatarak, "Sinoplular adına kendilerine teşekkür ediyorum. Statta çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. 17 bin metrekarelik alanı kapsayacak stat 600 gün içinde tamamlanacak. Maliyeti 33 milyon lira olacak." diye konuştu.

İncelemelere Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da katıldı.

Mehmet Baykan, Baykan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı
KOSGEB'ten aldığı destekle kendi işini kurup hayatını değiştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:41:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor Hizmetleri Genel Müdürü Baykan, yeni stat inşaatını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]