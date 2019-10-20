Son Dakika Haberleri: Spor hocası okula tüfekle gelen öğrenciyi sarılarak etkisiz hale getirdi
Son Dakika Dünya Spor hocası okula tüfekle gelen öğrenciyi sarılarak etkisiz hale getirdi

Spor hocası okula tüfekle gelen öğrenciyi sarılarak etkisiz hale getirdi

28 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde bir okula silahla gelen öğrenciyi bir spor hocasının sarılarak etkisiz hale getirdiğini gösteren video yayınlandı

Spor hocası okula tüfekle gelen öğrenciyi sarılarak etkisiz hale getirdi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde bir okula silahla gelen öğrenciyi bir spor hocasının sarılarak etkisiz hale getirdiğini gösteren video yayınlandı.


Güvenlik kamerasının yakaladığı görüntülerde Parkrose Lisesi'nin futbol takımı koçluğunu yapan Keanon Lowe'un bir sınıfa girdiği, kısa süre sonra da elinde bir tüfekle bir öğrenciden uzaklaşarak çıktığı görülüyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Oregon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:59 
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