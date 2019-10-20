Spor hocası okula tüfekle gelen öğrenciyi sarılarak etkisiz hale getirdi
28 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde bir okula silahla gelen öğrenciyi bir spor hocasının sarılarak etkisiz hale getirdiğini gösteren video yayınlandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde bir okula silahla gelen öğrenciyi bir spor hocasının sarılarak etkisiz hale getirdiğini gösteren video yayınlandı.
Güvenlik kamerasının yakaladığı görüntülerde Parkrose Lisesi'nin futbol takımı koçluğunu yapan Keanon Lowe'un bir sınıfa girdiği, kısa süre sonra da elinde bir tüfekle bir öğrenciden uzaklaşarak çıktığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:59
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