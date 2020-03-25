Spor hocasından koronavirüs nedeniyle evde kalanlara "Aktif olun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor hocasından koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'Aktif olun' mesajı - Son Dakika

Spor hocasından koronavirüs nedeniyle evde kalanlara "Aktif olun" mesajı

6 saat önce

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalanlara düzenli egzersiz önerisinde bulundu.

Spor hocasından koronavirüs nedeniyle evde kalanlara

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalanlara düzenli egzersiz önerisinde bulundu.

Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamın üç temel taşının, fiziksel aktivite ve egzersiz, dengeli beslenme ile kaliteli ve yeterli uyku olduğunu söyledi.

Düzenli egzersiz ya da fiziksel aktivitenin faydalarının birçok bilimsel araştırmayla kanıtlandığını belirten Günay, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalanlara şunları önerdi:

"Kendinize evde uygun bir alan oluşturun ve içsel motivasyonunuzu artırın. Sürecin uzaması durumunda düzenli bir egzersiz rutinine ihtiyacımız olacak. Birinci gün kardiyo ve esneklik, ikinci gün tüm kaslara yönelik kuvvet egzersizleri ve esneklik, üçüncü gün de sadece esneklik şeklinde bir döngüyle haftada 4-6 defa 30-50'şer dakikalık egzersizler uygulayabilirsiniz."

Örnek bir karma programı da paylaşan Günay, şunları kaydetti:

"Önce yaklaşık 5 dakika boyunca büyük kaslarınıza yönelik germe egzersizi uygulayın. Daha sonra 30 saniye, olduğunuz yerde dizlerinizi çekerek koşun. Ardından 30 saniye boyunca dirsekleriniz yere dayalı, kalçanız ve omuzlarınız düz bir hat oluşturacak şekilde sabit bekleyin. Yine 30 saniye boyunca sıçrayarak bacaklarınızı açıp kapatırken, ellerinizi, ayaklarınızla uyumlu şekilde başınızın üstünde birleştirip tekrar yana açın.

Bunların ardından da 30 saniye, dizleriniz yerde ya da ayaklar dayalı formda şınav yapın. Bu hareketlerin en az 3 set tekrar edilmesi gerek. Yorgunluk hissine göre her hareket bitiminde 30 ila 60 saniye dinlenilmesi lazım."

Tüm egzersizler sona erdiğinde de en az 10 dakikalık esnelik çalışması tavsiye eden Günay, "Solunum darlığı, kalp rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlıkları olanlar bu programı uygulamamalı. Bu planlama egzersiz seviyesi düşük, yeni başlayan bireylere yönelik. Hareket sayısını, süresini, dinlenme aralığını kondisyon düzeyinize göre değiştirebilirsiniz." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:56:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor hocasından koronavirüs nedeniyle evde kalanlara "Aktif olun" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]