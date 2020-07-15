SPOR Hokey Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kısa filmle andı - Son Dakika

SPOR Hokey Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kısa filmle andı

SPOR Hokey Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kısa filmle andıVIDEO YOKANKARA,(DHA)Türkiye Hokey Federasyonu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında hazırladığı kısa filmle 15 Temmuz Destanını andı.

SPOR Hokey Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kısa filmle andı

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ANKARA,(DHA)

Türkiye Hokey Federasyonu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında hazırladığı kısa filmle 15 Temmuz Destanını andı.

Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan yaptığı açıklamada 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını belirterek, "Tam 4 yıl önce hain terör örgütü FETÖ'nün başlattığı darbe girişimi ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef almıştır. Bu kanlı örgüte karşı milletimizin dik duruş sergilemesi tüm iç ve dış mihraklara şunu bir kez daha göstermiştir ki; milletimiz var oldukça Türk devleti tüm hainlere inat egemenliğini ve bağımsızlığını sürdürecektir dedi.

15 Temmuz 2016'da Türk milletinin, tüm dünyaya vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Karakan, 15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimiz, şeref ve haysiyet yoksunu teröristlere karşı topyekun bir tokat vurarak ülkesine sahip çıkmıştır. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği tüm milletimizin tek vücut olduğu o uzun gecede tüm dünyaya millet nasıl olunur, ülke nasıl korunur, vatan nasıl sevilirin en büyük örneğini gösterdik diye konuştu.

15 Temmuz'un Türk tarihinde yeni bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Karakan, Tarihin başlangıcından itibaren şanı ve şerefiyle var olan milletimiz yeni kahramanlık destanını 15 Temmuz 2016'da yazmıştır. Terör örgütünün kendisine doğrulttuğu Tank, top ve tüfeğe karşı çelik bedenini siper eden ve bu uğurda şehadete şerbetini içen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şifalar diliyorum. Türk milleti yaşadıkça Türk devleti kıyamete kadar var olmaya devam edecektir.

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hokey Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kısa filmle andı - Son Dakika
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