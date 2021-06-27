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Spor İçin Doğal Yaşamda Buluşuyoruz - Son Dakika

Spor İçin Doğal Yaşamda Buluşuyoruz

27.06.2021 11:08
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin sahip olduğu doğal zenginlikleri ve yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla bu yıl Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali'ni düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin sahip olduğu doğal zenginlikleri ve yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla bu yıl Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali'ni düzenleyecek. Bu sene ilk kez yapılacak etkinlik 3-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Sapanca Gölü Seka Kamp alanında gerçekleştirilecek.

ÖĞRENEREK VE DENEYEREK TECRÜBE

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin gelişen yüzünü turizm olarak belirleyip bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 1. Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali düzenlenecek.

3 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ START ALACAK

Seka Kamp Alanı'nda 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak etkinlikler kapsamında farklı kamu kurumları, ilçe belediyeleri, doğa spor kulüpleri ve Outdoor alanında faaliyet yürütmekte olan katılımcılar gün boyunca etkinliğe destek verecek. Her yaştan vatandaşların izleyerek, öğrenerek ve deneyerek tecrübe edinebileceği etkinlikler gerçekleştirilecek. Belirlenecek kamp alanlarına çadır kampı yapacak misafirler yönlendirilerek, festival süresi boyunca konaklamaları sağlanacak.

EĞLENCE DOLU BİR HAFTA SONU

Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali'nde tırmanma, kaya parkuru macera parkı, zipline, motosiklet gösterileri gibi birçok sportif ve ekstrem gösteriler yapılacak. Yarışmalar, eğlenceli alan etkinlikleri, oyunlar hem tanıtılacak hem de katılımcılara yerinde deneme fırsatları sunulacak. Etkinliklerle Kocaelililer, hafta sonunu dolu dolu geçirecek.

SÜPRİZ KONSERLER

Bu etkinliklerin yanı sıra katılımcıları sürpriz konserler de bekliyor. Doğa Sporları ve Doğal Yaşam konseptine uygun atölyeler oluşturularak; Doğal Barınak Yaşam Atölyesi, Doğa Okulu, Doğada Hayatta Kalma, Ahşap İşlemeciliği Atölyesi, Doğada Yenilebilir Bitkiler Atölyesi gibi birçok farklı atölye yapılacak. Doğal Yaşamın Zenginlikleri ve Doğada Yaşam noktasında etkinliklerin yanı sıra doğa sporları alanında uzman kişiler tarafından branşlara yönelik deneyim ve içerik hakkında söyleşiler gerçekleştirilecek. Gündüz ve akşam konserleri ile birlikte festival boyunca eğlenceli birçok etkinlik gelen misafirlere sunulacak.

ANA KONSEPT: SU

Her yıl bir tema belirlenerek hepimizin ortak sorunlarına dikkat çekilmesi amaçlanan festivalde bu yıl en temel yaşam kaynağımız "su" ana tema olarak belirlendi. Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, yanlış kullanım, tarımsal ilaçlama ve benzeri birçok nedenle yakın tarihte dünyada ve ülkemizde suya ulaşmada büyük sorunlar yaşanacağı bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar ile ortaya konulmakta. Festival boyunca korunmasına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik alanında birtakım sosyal sorumluluk çalışmaları yürütülmesi de planlanmakta.

Spor İçin Doğal Yaşamda Buluşuyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Festival, Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Spor İçin Doğal Yaşamda Buluşuyoruz - Son Dakika


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