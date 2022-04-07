SPOR ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir' - Son Dakika
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SPOR ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir'

07.04.2022 10:33
SPOR ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir'

SPOR ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir'Cem'de sihirli bir tılsım ve yetenek görüyoruz"Ali DANAŞ - İSTANBUL, (DHA) - ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasının dışında, bu yıl sonuna...

SPOR ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir'

Cem'de sihirli bir tılsım ve yetenek görüyoruz"

Ali DANAŞ - İSTANBUL, (DHA) - ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasının dışında, bu yıl sonuna doğru spor alanında farklı bir sponsorluğa daha imza atacaklarını söyledi.

Yerli kripto para borsası ICRYPEX, TOSFED 2022 yarışlarının ana sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Gökalp İçer, hem Türkiye'de, hem de küreselde motor sporlarına ilginin arttığını belirterek, Bunun birkaç tane etkeni var. Biliyorsunuz 4-5 yıl önce Formula 1 organizasyonu el değiştirdi ve FIA'nın da bakışı biraz daha değişti. Türkiye'de TOSFED yönetiminin bakışı da farklı ve bizimle de sinerjisi çok uyumlu. Biz de ICRYPEX olarak bu etkinliğin ve bu yükselen trendin içerisinde yer almak istedik. Geçmişte hatta şu an devam eden sponsorluklarımız var ama bunlar 2022'de son buluyor. Oradaki bütçemizi ve odağımızı daha fazla otomobil sporlarına aktarmak istedik. Bunun içerisinde Formula 2 pilotumuz Cem Bölükbaşı da var, başka spor kanallarıyla anlaşmalarımız da. Bir de TOSFED'le birlikteliğimiz oldu" dedi.

"CEM'DE SİHİRLİ BİR TILSIM VE YETENEK GÖRÜYORUZ"

TOSFED'in yanı sıra sporculara da bireysel olarak destek olabileceklerini aktaran İçer, "Cem Bölükbaşı ile bir şeyler yapıyoruz. Onda bayağı bir sihirli tılsım, yetenek görüyoruz. Yine motor sporlarında, otomobil sporlarında ülkemizi başarıyla temsil eden Toprak Razgatlıoğlu ve Ayhancan Güven gibi yetenekler var. Dolayısıyla onların içerisinde belki bir şeyler olabilir. Şu an kararlaştırılmış ve bütçelendirilmiş bir şey yok ama projeksiyonumuz da var" şeklinde konuştu.

"SPOR ALANINDA YENİ SPONSORLUKLARIMIZ OLABİLİR"

Bu yıl sonunda spor alanında farklı bir sponsorluğa da imza atacaklarını ifade eden İçer, "Futbol Türkiye'de fazla trend ve daha fazla karşılık gören bir spor dalı. Göztepe ve Altay'la kol sponsorluklarımız var ama bu yıl sonlanacak. Yılın sonuna doğru duyurmak istediğimiz bir sponsorluğumuz daha var. Başka bir entegre projenin içerisinde yer alacağız. Motor sporları değil ama o gün geldiğinde tekrardan inşallah görüşürüz" diye konuştu.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, DHA, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir' - Son Dakika


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