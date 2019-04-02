Son Dakika Haberleri: Spor İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda İlk Günün Sonuçları Belli Oldu

Spor İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda İlk Günün Sonuçları Belli Oldu

34 dakika önce

İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk günün sonuçları belli olduİSTANBUL, (DHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk gün maçları oynandı.

Spor İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda İlk Günün Sonuçları Belli Oldu, System.String[]
İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk günün sonuçları belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk gün maçları oynandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın ilk günü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan 4 maçla tamamladı.

Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A GRUBU

Türkiye - Katar: 2-3

Azerbaycan - İtalya: 1-0

B GRUBU

KKTC - Bosna Hersek: 4-0

Rusya - İspanya: 2-2

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:18 Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DHA, Futbol, Polis, Güncel
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