Spor İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda İlk Günün Sonuçları Belli Oldu
34 dakika önce
İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk günün sonuçları belli olduİSTANBUL, (DHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ilk gün maçları oynandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:18 Kaynak: DHA
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