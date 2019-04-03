Son Dakika Haberleri: Spor İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda 2'nci Gün Tamamlandı

Spor İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda 2'nci Gün Tamamlandı

1 saat önce

Spor İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda 2'nci gün tamamlandıVIDEO YOKİSTANBUL, (DHA) -İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın A ve B gruplarında 2'nci maçlar oynandı.

Spor İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda 2'nci gün tamamlandı

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İSTANBUL, (DHA) -

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın A ve B gruplarında 2'nci maçlar oynandı.

A Grubu'ndaki ilk maçında Katar'a 3 - 2 mağlup olan Türkiye, bugün oynanan 2'nci maçta Azerbaycan'ı 3 - 2 yendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın 2'nci günü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan 4 maçla tamamladı.

Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle

A GRUBU

Azerbaycan - Türkiye 2 - 3

Katar - İtalya 0 - 1

B GRUBU

KKTC - Rusya 1 - 4

İspanya - Bosna Hersek 2 - 1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:06 Kaynak: DHA

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