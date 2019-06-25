Son Dakika Haberleri: Spor ile eğitim bir arada
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Spor ile eğitim bir arada

28 dakika önce

Sports International Tam Okulları ile hayata geçirdiği proje ile eğitim ve sporu harmanlayacak.

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Ebeveynler spor ile zinde kalırken, çocuklar birbirinden eğlendirici ve öğretici atölyeler ile keyifli bir yaz tatili fırsatı yakalayacak.

1994 yılından bu yana 25 yıllık tecrübesini 50.000'i aşkın üyesi ile buluşturan Sports International ve 28 yıldır Almanya eğitim sektöründe fark yaratan DTZ BERLİN Eğitim Kurumları birbirinden renkli atölyeler ile minikleri ağırlayacak. 24-30 Haziran tarihleri arasında Tam Okulları'nda kurulacak olan eğitim atölyelerinden, Sports International üyesi ailelerin çocukları ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Gün boyu devam edecek etkinlik programı ise şu şekilde: Hikâyelerle Meditasyon, Duygu Çalışmaları, Nefes Egzersizleri, Hareket Eğitimi, Tuval Serbest Çalışması, Ahşap Tasarım, Bahçe Oyunları, Özgün Sanatlar, Kukla Yapımı ve Hikâye Oluşturma, Basit Kodlama, Seramik Çalışmaları, Hazine Avı, Sanatçı Atölyesi, Deney Saati, Mutfak Atölyesi, Origami/Quilling, Yaz Oyunları, Geleneksel Çocuk Oyunları, Etkileşimli Kitap Okuma, Akıl Oyunları…

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:41 Kaynak: Bültenler
Akıl Oyunları, Almanya, Güncel
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