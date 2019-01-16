Spor İmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti
1 saat önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.
CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
, Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç
'u ziyaret etti. Fenerbahçe Ülker
Stadyumu'nda bir araya gelen ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, Koç'a Atatürk
takvimi, özel baskı Nutuk, Karikatürlerle Atatürk ve Sivas
'ın 108 Günü kitaplarını hediye etti.
Görüşme sonrası kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, İstanbul'un en büyük 3 markası Fenerbahçe, Galatasaray
ve Beşiktaş
'tır. Hazır böyle değerler varken İBB
çok da anlamlı münasabetler kuramadı kulüplerimizle. Büyük camia tarihine ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi unsurlarla daha yoğun ilgilenmeliyiz. Suni ortamlarda büyütülen ve farklı yere konumlanan kavramlar çok tutarlı ve kalıcı olamıyor dedi. Koç da 3 markanın daha da geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:27 Kaynak: DHA
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti
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