Spor inegöl belediyespor, gustavsson fredric bjorn ile imzaladı - Son Dakika
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Spor inegöl belediyespor, gustavsson fredric bjorn ile imzaladı

6 saat önce

SPOR İnegöl Belediyespor, Gustavsson Fredric Bjorn ile imzaladıYavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) -AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Arhavi Voleybol takımından İsveçli pasör çaprazı Gustavsson Fredrıc Bjorn ile anlaştı.

SPOR İnegöl Belediyespor, Gustavsson Fredric Bjorn ile imzaladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) -

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Arhavi Voleybol takımından İsveçli pasör çaprazı Gustavsson Fredrıc Bjorn ile anlaştı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa, Voleybol Şube Sorumluları Oktay Can, İsmail Baykan ile yönetim kurulu üyesi Korhan Kaynakçı katıldı. İmza töreni öncesi açıklama yapan Kocaağa, sezona iki yabancı oyuncu ile başladıklarını ancak sezon ortasında bir oyuncu ile yaşanan olumsuzluklar neticesinde yollarını ayırdıklarını hatırlattı.

TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Takımın canla başla mücadele ettiğini ve ilk yarıyı 8 puanla 10'uncu sırada bitirdiğine işaret eden Kocaağa, "Ancak bizim bu arada yabancı oyuncu ve pasör çaprazı mevkisinde özellikle yabancı oyuncu arayışlarımız devam ediyordu. Bu süreçte Fredriıc Gustavsson ile anlaşma sağladık. Kendisi 1991 doğumlu. Daha öncede Belçika, Japonya, Finlandiya ve Fransa gibi ülkelerde çeşitli takımlarda oynadı. En son olarak da Arhavi voleybol takımında birinci yarıyı geçirdi. Bugünden itibaren İnegöl Belediyespor'umuz için ter dökecek ve bizim başarılarımız için inşallah elinden geleni yapacak" dedi.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Takımın son durumu hakkında da bilgiler veren Kocaağa, "Takımımız son sürat ikinci yarı hazırlıklarına devam etmekte. 17 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı maçları için içeride başlayacağımız Galatasaray maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Galatasaray maçının ardından ikinci hafta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ardından da tekrar içeride Ziraat Bankası ile oynayacağımız maçlarla sezona başlamış olacağız. İnşallah ikinci yarı daha başarılı daha grafiği yüksek bir takım bekliyoruz. Şehrimize, takımımıza yeni sözleşmemizin hayırlı olmasını, Fredrıc Gustavsson'un başarılı bir sezon geçirmesini ve İnegöl Belediyespor'umuza da faydalar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Gustavsson Fredric Bjorn ise 'Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Türkiye ligi çok üst seviye bir lig' şeklinde konuştu.

Daha sonrasında Gustavsson Fredric Bjorn, kendisini İnegöl Belediyespor'a bağlayan resmi sözleşmeye imzasını attı.

Spor inegöl belediyespor, gustavsson fredric bjorn ile imzaladı

İnegöl Belediyespor, voleybol, Arhavi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:46 Kaynak: DHA
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