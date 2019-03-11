Spor İnovasyonu Programında, Kazananlar Belli Oldu

1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation iş birliği ile uygulamaya konulan sporda ilk İnovasyon Hızlandırıcısı-SPIN Accelerator programında kazanan girişimler belli oldu.

1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation iş birliği ile uygulamaya konulan sporda ilk İnovasyon Hızlandırıcısı-SPIN Accelerator programında kazanan girişimler belli oldu.



Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve dereceye giren 7 girişimcinin değerlendirildiği organizasyonda, emanet ve teslimat hizmet platformu "Bagaj" ile spor merkezi "Sports and Merits" ilk sırayı aldı.



Kazananların yatırımcılarla buluştuğu etkinliğin açılış konuşmasını yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, başarının tesadüfen kazanılmadığını belirterek, "Her sektörde olduğu gibi sporda da hızlı bir değişim içindeyiz. Aynı takımların Şampiyonlar Ligi'nde mart sonunu görmesi tesadüf değil. Amacımız, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yaptığı gibi inovatif girişimlerden Fenerbahçe'nin katma değer sağlayabilmesi. Barcelona'nın 'Barca Innovation Hub' diye bir konsepti var, fark sağlayacak tüm girişimler için platform oluşturuyorlar. Bu tarz doğru örneklerden faydalanmamız gerekiyor diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



HYPE USA Üst Yöneticisi Nir Ben Lavi, beklenenden daha fazla başvuru aldıklarını aktararak, "İnsanlar inovasyonun geldiğini gördükçe bir ivme başlıyor. İnanıyorum ki gerçekten mücadele edersek daha fazla start-uplar olacaktır. Video Yardımcı Hakem sistemi artık çok kullanılan bir şey. Ne olduğuna bakarsak, bütün sporlarda teknoloji; takımların, ekiplerin, taraftarların tamamen kullandığı bir şey oldu." diye konuştu.



Teknolojiye yaptığı yatırımlarla bilinen Fenerbahçe Beko basketbolcusu Sinan Güler ise şunları kaydetti:



"İşim gereği spor ve teknolojiyi buluşturan projeler hep ilgimi çekti. Özellikle farklı fikirler, projeler hep ilgimi çeken unsurlar oldu. Bu girişimi de bu yüzden oldukça başarılı buluyorum. Bu program gerçekten bu işe gönül veren insanlar için iyi bir araç ve fırsat. Gerçekten güzel projeleri görme şansı yakaladık. Bu arkadaşların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ancak bu şekilde fikirlerimiz ve projelerimiz sınırlarımızı aşacak ve dünya ile buluşacak."

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