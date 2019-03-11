Son Dakika Haberleri: Spor İnovasyonu Programında, Kazananlar Belli Oldu - İstanbul

Spor İnovasyonu Programında, Kazananlar Belli Oldu - İstanbul

19 dakika önce

1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation iş birliği ile uygulamaya konulan sporda ilk İnovasyon Hızlandırıcısı-SPIN Accelerator programında kazanan girişimler belli oldu.

1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation iş birliği ile uygulamaya konulan sporda ilk İnovasyon Hızlandırıcısı-SPIN Accelerator programında kazanan girişimler belli oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:27 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Güncel
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