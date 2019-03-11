Spor İnovasyonu Programında, Kazananlar Belli Oldu - İstanbul
19 dakika önce
1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation iş birliği ile uygulamaya konulan sporda ilk İnovasyon Hızlandırıcısı-SPIN Accelerator programında kazanan girişimler belli oldu.
1907 Fenerbahçe
Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation iş birliği ile uygulamaya konulan sporda ilk İnovasyon Hızlandırıcısı-SPIN Accelerator programında kazanan girişimler belli oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:27 Kaynak: AA
Ersun Yanal, Fenerbahçe'de Hayal Kırıklığı Yarattı
Burak Yılmaz İç Sahada Sırtlıyor
Fenerbahçeli Taraftarlar, Tolgay Arslan'ı Hedef Aldı: Buraya Yatmaya mı Geldin?
Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı