SPOR İrfan Can Kahveci: Sahaya çıktığımda Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürmek istiyorum - Son Dakika
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SPOR İrfan Can Kahveci: Sahaya çıktığımda Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürmek istiyorum

10.04.2022 23:12

SPOR İrfan Can Kahveci: Sahaya çıktığımda Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürmek istiyorum"Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik""Maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmak istiyoruz"SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, "Taraftarımızın benden beklentisi çok yüksek.

SPOR İrfan Can Kahveci: Sahaya çıktığımda Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürmek istiyorum

"Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik"

"Maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, "Taraftarımızın benden beklentisi çok yüksek. Benden onların beklentisine karşılık vermeye çalışıyorum. Bugün alkışladılar. Yarın belki ıslıklayabilirler. Ben sahaya çıktığımda onların yüzünü güldürmek istiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu ifade eden İrfan Can Kahveci, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Her şeyi yaptık. Bugün hak eden taraf bizdik. Sonucunda da galip geldik çok mutluyuz. Fenerbahçe'de oynayan her oyuncunun Galatasaray maçı için ayrı bir motivasyonu olur. Aynı şekilde Galatasaray'da da öyle. Biz her maça motive oluyoruz ama bu maçlar derbi olduğu için çok önemli. Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olmaz, Fenerbahçe olmazsa Galatasaray olmaz. Biz bu maçlardan keyif almak istiyoruz ve alıyoruz" diye konuştu.

"MAÇLARININ HEPSİNDEN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"

Kalan maçların hepsini kazanmak istediklerine değinen İrfan Can Kahveci, "Zaten şu anda ikinci olduk. Ligin kalan maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

"SAHAYA ÇIKTIĞIMDA ONLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUM"

Sahaya çıktığı her maçta taraftarın yüzünü güldürmek istediğini belirten İrfan Can Kahveci, "İsmail hoca Fenerbahçe'nin içinden gelmiş biri. İllaki bir etkisi oluyor. Zaten ikili ilişkileri çok iyi. Her gün kulüpte videoları, maçları izliyoruz. Sürekli taktik antrenmanlar yaptırıyor. Onun da payı var tabii ki. Geçen hafta kulüp televizyonumuza söylemiştim. Taraftarımızın benden beklentisi çok yüksek. Benden onların beklentisine karşılık vermeye çalışıyorum. Her gün daha çok çalışıyorum. Bugün alkışladılar. Yarın belki ıslıklayabilirler. Ben sahaya çıktığımda onların yüzünü güldürmek istiyorum" şeklinde konuştu.

SPOR İrfan Can Kahveci: Sahaya çıktığımda Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürmek istiyorum
SPOR İrfan Can Kahveci: Sahaya çıktığımda Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürmek istiyorum
SPOR İrfan Can Kahveci: Sahaya çıktığımda Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürmek istiyorum

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Kaynak: DHA

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