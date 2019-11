Spor 'ıronman turkey', 10 milyon euro turizm geliri sağlayacak

SPOR 'Ironman Turkey', 10 milyon Euro turizm geliri sağlayacak

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bu yıl 5'incisi düzenlenecek 'Ironman 70.3 Turkey'e 84 ülkeden 2 bin sporcu katılacak. Yarın startı verilecek Ironman 70.3 kapsamında Belek'e gelen yaklaşık 5 bin turistten 10 milyon Euro civarında turizm geliri sağlanacağı belirtildi.

Antalya'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Ironman 70.3 Turkey, yarın başlayacak. Güç ve irade odaklı bir yarışma olan 'Ironman 70.3 Turkey, bu yıl 84 ülkeden 2 bin sporcu ağırlayacak. Yüzme, koşu ve bisiklet branşlarındaki yarışlar, Kadriye Beachpark'ta yüzme ile başlayacak. Yüzme parkurunu geçen sporcular, daha sonra bisiklet parkurunu ve son olarak koşu parkurunu da geçerek yarışmayı The Land of Legends içinde sonlandıracak.

"ANTALYA DENİZ, KUM, GÜNEŞTEN İBARET DEĞİL"

Ironman 70.3 Turkey'in tanıtım toplantısı Land Of Legends'ta gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, bu tür organizasyonların bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı. Antalya isminin dünyanın her yerinde bilinmesi için her organizasyona destek vermeye çaba gösterdiklerini anlatan Varol, Ironman'a katılım sayısının her yıl arttığına dikkati çekti. Antalya'nın sadece, deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını aktaran Varol, kentin önemli sportif etkinliklerine ev sahipliği yapabileceğini dünyaya göstermek gerektiğini dile getirdi.

"TURİZMİN 12 AYA YAYILMASI İÇİN ÖNEMLİ"

The Land Of Legends Shopping Genel Müdürü Sertaç Yeğin de Antalya'da turizmin 12 ay sürdürebilmesi için önemli organizasyonların gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeğin, The Land Of Legends'ın Türkiye'nin tek, dünyanın da sayılı çocuk otelinden biri olduğunu belirtti. Avrupa Bölgesel Yarış Direktörü Nico Aeschiman ise yarışta dereceye giren sporcuların Yeni Zelanda'da yapılacak Dünya Şampiyonası için puan kazandığını söyledi.

"IRONMAN'IN HAFTA İÇERİSİNDE 10 MİLYON EURO GİRDİSİ VAR"

Turset Project Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu ise Ironman'a katılacak sporcuların yanı sıra beraberindeki aileleriyle yaklaşık 5 bin kişinin Belek bölgesine ziyarete geldiğini anlattı. Ironman'ın spor turizminde örnek olduğunu anlatan Emeklioğlu, "2 bin sporcu ailesiyle, 5 bin kişinin buraya gelmesi ülkemizin ve bölgemizin spor destinasyonu olarak vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Rusya ve Avrupa ülkelerinden ciddi katılım var. Katılımcılar bir haftayı burada geçiriyor. Sonrasında bölgedeki otellere kamp veya başka etkinlikler için geliyorlar. Ironman'ın sadece bu hafta içerisinde 10 milyon Euro direkt girdisi var. Yıllık tekrar kamp için gelmeler gibi farklı girdilerle 25 milyon Euro turizm geliri yaratıyoruz. Ironman spor turizmi açısından örnek bir destinasyon. Tenis turnuvaları, ralli organizasyonlarını teşvik ediyor. Deniz, kum güneşten öte; Antalya'da spor turizmiyle düşük sezonda otellerin dolmasını sağlıyor" diye konuştu.