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SPOR Işıl ve İrem, jimnastikte Türkiye birincisi

1 saat önce

Işıl ve İrem, jimnastikte Türkiye birincisiCan ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çukurova Üniversitesi Jimnastik Kulübü sporcularından İrem Derin (8) ve Işıl Belli (15) kendi yaş kategorilerinde Türkiye Çocuk Fitness Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Işıl ve İrem, jimnastikte Türkiye birincisi
Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çukurova Üniversitesi Jimnastik Kulübü sporcularından İrem Derin (8) ve Işıl Belli (15) kendi yaş kategorilerinde Türkiye Çocuk Fitness Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Çok küçük yaşlardan itibaren jimnastik eğitimine başlayan ve şu an ise Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Sibel Vural'dan eğitim alan İrem Derin ve Işıl Belli başarılarıyla dikkat çekiyor. Hem fitness hem de artistik jimnastik alanlarında çalışmalarına devam eden sporcu çocuklardan İrem Derin, jimnastiği çok sevdiğini ve antrenmanlarda yaşadığı yorgunluğun kendisini kuvvetlendirdiğini belirterek 'Çok severek devam ediyorum bu spora. Birçok derece elde ettim. İki senedir kendi yaş kategorimde Türkiye birincisi oldum. Dünyada ise 6'ncılık elde ettim. İlerideki hedefim ülkemi başarılı bir şekilde temsil eden bir jimnastikçi olmak" diye konuştu.
Türkiye Çocuk Fitness Jimnastik Şampiyonası'nda 14-15 yaş kategorisinde Türkiye birincisi olan lise öğrencisi Işıl Belli ise 6 yaşında başladığı jimnastik sporuna büyük bir heyecanla devam ettiğini belirterek, 'Bu başarıyı hırs, azim ve düzenli çalışmaya borçluyum. Jimnastik bir yaşam tarzı olduğu için süreklilik isteyen bir spor. Severek yaptığınız şey eninde sonunda size başarıyı getiriyor. Şu an spor lisesinde eğitim hayatıma devam ediyorum. Hayatımı bu sporla kazanıp eğitimci olmak istiyorum."
SPOR Işıl ve İrem, jimnastikte Türkiye birincisi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:40 Kaynak: DHA
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