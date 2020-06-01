SPOR İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu - Son Dakika

SPOR İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu

SPOR İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman olduOtt: Müslüman olarak hayatımıza devam edeceğiz?

SPOR İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu

Ott: Müslüman olarak hayatımıza devam edeceğiz?

İskender GÜNGÖR/ALMANYA,(DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde Müslüman olan Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi (Halit) Ott'un ardından nişanlısı Mischele da İslam'ı seçti. Çift, önceki gün Viyana IFV Traiskirchen Camisi'nde kıyılan dini nikahla dünya evine girdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde Müslüman olan Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott'un ardından nişanlısı Mischele da İslam'ı seçti. Çift, önceki gün Viyana IFV Traiskirchen Camisi'nde kıyılan dini nikahla dünya evine girdi. Viyana İslam Federasyonu Başkanı Mehmet Arslan Müslüman olan çiftlere Avusturya İslam Toplumu adına Umre hediyesi takdim etti. Mehmet Arslan Halit ismini alan Willi, İslam'ı seçmesinde sürekli yardımcı olan ve sürekli destek veren cami yöneticisi Adem Ekinci'ye ve Nikah ortamını hazırlayan Traiskirchen Cemiyet Başkanı Erdal Kaymaz'a teşekkür etti.

OTT: 'MÜSLÜMAN OLARAK HAYATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Ott, 'Nişanlımın da İslam'a geçmesinden son derece memnun oldum. İkimiz de Müslüman olarak hayatımıza devam edeceğiz. Mutluyuz' diye konuştu.

Federasyondan hiçbir yetkilinin nikah nedeniyle kendisini tebrik etmediğini ifade eden Ott,?İslam dinini seçtik diye kimse bizi tebrik etmedi. Avusturya MMA Dövüş Federasyonu maalesef beni kutlamadı. Sadece federasyondan Bülent Sağlam Bey tebrik etti. Federasyona karşı kırıldığımı ifade etmek isterim? diye konuştu.

OTT NİSAN AYINDA MÜSLÜMAN OLMUŞTU

Avusturyalı milli boksör Willi (Halit) 16 Nisan 2020 günü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, uzun zamandır İslam'ı araştırdığını karantina sürecinin araştırmalarına daha da katkı sağladığını ifade ederek, İslam dinini seçtiğini duyurmuştu.

AVUSTURYALI BOKSÖRÜN BAŞARI KARNESİ

Avusturyalı milli boksör Willi (Halit) 2013 yılında 84 kilo Avusturya şampiyonluğu ve yine aynı yılda 93 kiloda Avusturya şampiyonu olarak bir ay içerisinde farklı iki kiloda şampiyon olarak tarihe geçti. Ott'un 2019 yılında da 84 kiloda Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

SPOR İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu

Avusturya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu - Son Dakika

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