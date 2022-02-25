SPOR İsmail Kartal: Agresifliğe karşı bir şey yapamadık - Son Dakika

SPOR İsmail Kartal: Agresifliğe karşı bir şey yapamadık

'Elimizde lig kaldı'

'Orta sahada eksik kaldık'

'Ligde en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz'

Dimitris Pelkas: Reaksiyon göstermeye çalıştık ama bu yeterli olmadı

'Planımız işlemedi'

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 'İstediklerimizi yapamadık. Yapamamamızın nedeni de agresifliğe karşı bir şey yapamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz' dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Turun ilk maçında da 3-2 yenilen Fenerbahçe, bu sonuçla organizasyona veda etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iki takımın da istekli başladığını ifade ederek, 'Rakip bize göre daha sert başladı, sahanın her bölgesinde agresif başladılar. Biz de onlara fazla karşılık veremedik. Karambolden gol yedik, toparlayamadık. Ferdi'nin sakatlanmasının ardından oyun durmayınca Nazım'ı oyuna sokamadık. 2'nci golden sonra takım demoralize oldu. Sonrasında bir gol attık ve ilk yarı bitti. İkinci yarının ilk başında da rakip agresif başladı ama onlara fazla karşılık veremedik. 55'inci dakikada oyuncu değişikliğiyle hamle yapacaktık ama 3'üncü golü yedik. Hamlelerimiz oldu ama istediklerimizi yapamadık. Yapamamamızın nedeni de agresifliğe karşı bir şey yapamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz' şeklinde konuştu.

'ELİMİZDE LİG KALDI'

Tecrübeli teknik adam Avrupa'dan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiklerini dile getirerek, 'Elimizde lig kaldı. Elimizdeki sağlıklı oyucularla maç maç düşünerek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bir oyun ortaya koyarak önümüzdeki sezon bu takımın Avrupa'ya gidebilmesi için mücadele vereceğiz' diye konuştu.

'ORTA SAHADA EKSİK KALDIK'

Evlerinde mağlup oldukları için deplasmanda gol yemeden atmaları gerektiğini dile getiren İsmail Kartal, 'Arkada 3'lü kalıp forvetleri içeri alıp Ferdi ve Osayi-Samuel'in destek vermesiyle ön tarafla gol atmayı hedefliyorduk. Ön tarafta bir gol atıp maçı çevirmek için mücadele etmeye çalıştık. Rakip çok koştu. Orta sahada eksik kaldık. Rakibe oyunun son bölümünde biraz karşılık verdik ama kaybettiğimiz için üzgünüz' şeklinde konuştu.

'LİGDE EN İYİ MÜCADELEMİZİ VERMEK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe'nin bundan sonraki hedefinin lig olduğunu dile getiren Kartal, 'Üst sıraları hedefliyorsak kimlerle bu mücadeleyi vermeliyizi gördük. Buraya gelmeyen sakat ve cezalı oyuncularımız var. Bunların da düzelmesiyle ligde en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz. Hepsi bizim oyuncularımız ama bunda sonra ligde bu mücadeleyi verebilmemiz için ekibimle çalışıp karar vereceğiz' dedi.

DIMITRIS PELKAS: REAKSİYON GÖSTERMEYE ÇALIŞTIK AMA BU YETERLİ OLMADI

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, 'Rakip ilk golü attığında sahada 10 kişiydik ve bir hatadan dolayı golü yedik. Daha sonra 2'nci golü attılar. Biz bir reaksiyon göstermeye çalıştık, bir gol attık. 2'nci yarıda bir tane daha gol attılar. Son 10-15 dakika reaksiyon göstermeye çalıştık ama bu yeterli olmadı' dedi.

'PLANIMIZ İŞLEMEDİ'

Zor bir maç olduğunu ifade eden Pelkas, 'Çalışmalarımızı ve planlarımızı yapmıştık ancak bu planlar sahada maalesef işlemedi. Artık burası geride kaldı, ligde kalan maçlara konsantre olmamız gerekiyor' diye konuştu.