Spor ismail kartal'dan istifa açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor ismail kartal'dan istifa açıklaması - Son Dakika

Spor ismail kartal'dan istifa açıklaması

15 dakika önce

SPOR İsmail Kartal'dan istifa açıklamasıBeni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemezAytekin KALENDER RİZE (DHA) - Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların kendisini istifaya...

SPOR İsmail Kartal'dan istifa açıklaması

Beni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez

Aytekin KALENDER RİZE (DHA) - Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların kendisini istifaya davet etmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Kendisinin Rizeli olduğunu vurgulayan Kartal, herkesin Çaykur Rizespor armasına saygı göstermesi gerektiğini dile getirerek, Bugün Rizespor'un en az 34 puanı olabilirdi. Bu hesapları çok rahat yapabilirdik. Bazı noktalarda eksiklerimiz var. Dediğim gibi çalışıp uğraşacağız. Ben geldiğimden beri tribünler bana 'İstifa' diye bağırıyor. Ben Rizeliyim. Geldiğim günden beri bir hoşnutsuzluk var. Ortada bir yanlışlıklar var. Bize karşı yapılan hatalar var. Beni sevmeyebilirler ama bu armaya herkesin saygı göstermesi lazım. Orada bana istifa diye bağırmalarından takım da etkileniyor. Bu beni çok üzüyor. Burada herkesin bir hayatı ve ailesi var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi geliyor bana. Bu işi yaptıranlar öbür dünyada bedelini ödeyecekler. Ben sokağa çıkıyorum herkes benimle resim çektiriyor. Ben Rize'de sevilen bir insanım ama stadyumda başka bir şeyle karşılaşıyorum. Beni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez? dedi.

Spor ismail kartal'dan istifa açıklaması

İsmail Kartal, Rizespor, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
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