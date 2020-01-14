Spor istanbul başakşehir - kırklarelispor maçının ardından - Son Dakika
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Spor istanbul başakşehir - kırklarelispor maçının ardından

6 saat önce

Kırklarelispor maçının ardındanOkan Buruk Turu geçmek için elimizden geleni yapacağızBilgin Erdem Turun favorisi Başakşehirİbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, evinde ağırladığı Kırklarlelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kırklarelispor maçının ardından

Okan Buruk Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız

Bilgin Erdem Turun favorisi Başakşehir

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, evinde ağırladığı Kırklarlelispor ile 1-1 berabere kaldı.

BURUK TURU GEÇMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan beraberlikten sonra yaptığı açıklamada, Bugün tabii ki hedefimiz ilk maçta skor üstünlüğü yakalayarak ikinci maça daha rahat çıkmaktı. İlk yarıda ofansif anlamda üretkenliğimiz azdı. Rakip savunma yaptı. İlk yarı daha hızlı ve dikine oynasaydık pozisyona girebilirdik. İkinci yarıda forvete yaptığımız takviyelerle Visca, Ba ve Crivelli'yi oyuna soktuk. İkinci yarı iki takım için de heyecanlı oldu. Kırklarelispor'u tebrik ediyorum. İkinci maçta turu geçmek istiyoruz. Son dakika yediğimiz gol, avantajımızı ortadan kaldırdı. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız? diye konuştu.

ERDEM TURUN FAVORİSİ BAŞAKŞEHİR

Kırklarelispor Teknik Sorumlusu Bilgin Erdem ise şu ifadeleri kullandı 'Buraya gelirken önemli bir takımla oynayacağımızı ve Başakşehir'in gücünü bilerek geldik. 2'nci haftadan 17'nci haftaya kadar çok formdalar, çekinerek geldik. Biz de kupada devam eden bir kulübüz. Geçen hafta lig başladı, aklımız bu maçtaydı. Bugün de büyük bir maç oynadık. Süper Lig'in güçlü bir ekibinden iyi bir sonuç aldık. İnşallah oyunun ikinci ayağında Kırklareli'deki maçta aynı heyecan, aynı konsantrasyon ve heyecanla oynayarak turu geçmek istiyoruz. İnşallah son gülen biz olacağız ama favori Başakşehir' şeklinde konuştu.

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE TURU GEÇMEK İSTİYORUZ'

Güçlü bir takımı evlerinde ağırlayacaklarını belirten Bilgin Erdem, 'Bizim hayallerimiz devam ediyor, hayallerimizi sürdürmeye geldik. Böyle takımlar cezayı keser. Saygı duyuyoruz. Biz de mücadeleyi sonuna kadar oynayarak savaşımızı yaparız. Seyircimizin ve Trakya'nın desteğiyle turu geçmek istiyoruz' diye konuştu.

Spor istanbul başakşehir - kırklarelispor maçının ardından

Kırklarelispor, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:04 Kaynak: DHA
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