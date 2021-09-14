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SPOR İstanbul Challenger TED Open'a doğru - Son Dakika

SPOR İstanbul Challenger TED Open'a doğru

14.09.2021 18:42

İstanbul Challenger TED Open'a doğruVIDEO YOKTenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Bu turnuvaların ülkemizde yapılıyor olabilmesi, tenis sporunun ülkemizde gelişmesine katkı yapıyorSerhan TÜRK - -Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu İstanbul Challenger TED Open'ın basın toplantısı yapıldı.

İstanbul Challenger TED Open'a doğru

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Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Bu turnuvaların ülkemizde yapılıyor olabilmesi, tenis sporunun ülkemizde gelişmesine katkı yapıyor

Serhan TÜRK - -

Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu İstanbul Challenger TED Open'ın basın toplantısı yapıldı.

TED Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye Tenis Federasyonu (TFF) Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin katıldı.

73. kez düzenlenen bu turnuvanın Türk sporu için önemine vurgu yapan Cengiz Durmuş, "Bu turnuvaların ülkemizde yapılıyor olabilmesi, tenis sporunun ülkemizde gelişmesine katkı yapıyor. Altyapıdaki sporcularımızın dünyanın en iyi tenisçileriyle aynı korta girmesini sağlıyor. Köklü geleneklerle Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübümüz yıllardır en iyi challenger serilerinden birine ev sahipliği yapıyor. TTF olarak tenise katkı sağlayan herkesin hizmetindeyiz. Sponsorlarımız olmadan bu turnuvaları, bu hale getirmek çok zor. Bu yıl Şahinler Holding, İstanbul Challenger TED Open'a ismini vererek bizimle birlikte oldu. Bütün organizasyon Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Yönetimi Kurulu başkanımız Mehmet Tınaz'ın tutkusu ve özverisiyle gerçekleşiyor. Spor bakanlığımızın bize çizdiği yol haritasıyla devam ederken, tenisin tabana yayılması hedefiyle devam ediyoruz" dedi.

TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz ise, "Yıllardır sponsorlarımız bankalar oluyordu. En büyük turnuvaların sponsorları finans kurumlarıydı. Artık nedense bu ülkedeki finans kurumları buradan uzak duruyorlar, bu üzüntü verici bir şey. Bu turnuvada oynayan sporcular Grand Slam'de oynayan sporcularla oraya girmek isteyen oyuncuların mücadelesi oluyor. Bu turnuvaların değerini hep birlikte yükseltmeliyiz. İlk 20'den kimse gelmiyor ama 2015 şampiyonumuz Karen Khachanov bu yıl olimpiyatta final oynadı. 2017 şampiyonu Berettini bu yıl Wimledon'da final oynadı. Başkanıma bizi Megasaray'la tanıştırdığı için teşekkür ediyorum. Bu ortaklık eminim uzun soluklu olacaktır. İyi bir turnuva olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de, TED turnuvasına sponsor oldukları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "73 sefer yapılmış, ilk kez 1946 yılında yapılmış, çok önemli bir kurumsal yapı. Böyle yapıların çoğalması gerek, biz de severek sizlerle beraber olmak istedik. TED çok güzel bir mekan. Megasaray Tenis Akedimi'yi kurarken sadece ticari bir yatırım yapmadık, gençlerimizi spora özellikle de tenise teşvik etmeyi amaçladık. Türk tenisinin yaygınlaşması yetenekli oyuncuların keşfedilmesi ve geliştirilmesi için tüm koşulları sağladık. Bugün de TED gibi güçlü bir kulüple sinerji oluşturmaktan çok mutluyuz. Önemli ve prestijli turnuvaya sponsor olup tenise katkı sağlamak bizim için de çok anlamlı. Antalya'da da çok önemli turnuvalar yaptık. Megasaray Tenis Akademi dünyada çok konuşulan bilinen bir akademi oldu. 50 tenis kortumuz var" diye konuştu.

SPOR İstanbul Challenger TED Open'a doğru
SPOR İstanbul Challenger TED Open'a doğru
SPOR İstanbul Challenger TED Open'a doğru
SPOR İstanbul Challenger TED Open'a doğru

İstanbul, Türkiye, Tenis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İstanbul Challenger TED Open'a doğru - Son Dakika


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