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Spor İstanbul'da işten çıkartılan işçiler, İBB'yi protesto etti (2) - Son Dakika

Spor İstanbul'da işten çıkartılan işçiler, İBB'yi protesto etti (2)

13.01.2022 21:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'da işten çıkarılan işçiler, ortak basın açıklaması yaparak, İBB yönetimine tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'da işten çıkarılan işçiler, ortak basın açıklaması yaparak, İBB yönetimine tepki gösterdi.

Fatih'teki Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelen bir grup işçi, "Haksızlığa dur diyoruz. Haksız yere CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atılanlar platformu" yazılı pankart açtı.

Sloganlar atarak İBB yönetimini protesto eden grup üyeleri, işe geri alınmayı talep etti.

İşçiler, Spor İstanbul binasının demir kapısına zincir vurup kilitleyen İBB yetkililerine de tepki gösterdi.

Spor İstanbul'da işten çıkartılan 15 Temmuz gazisi Cengiz Özdemir, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da İBB'nin önünde ayağından yaralandığını, ameliyat olduğunu ve yüzde 89 engeli bulunduğunu söyledi.

"O gece vatandaş olarak sokağa çıktım. Devletim buraya da beni işe aldı, çalışmaya başladım ama bunlar beni kapının önüne koydu" diyen Özdemir, Spor İstanbul'da halı saha görevlisi olarak çalıştığını, hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verildiğini belirtti.

İBB'de 5 yıldır çalıştığını, hakkında hiçbir tutanak olmadığını, üstlerine saygısızlığının da bulunmadığını anlatan Özdemir, "Benim tek suçum demek ki gazi olmam nedeniyle kapının önüne kondum" dedi.

Bir gazetecinin, İBB'de terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alınması iddiasını sorması üzerine Özdemir, "Bizi atacaklar, onları alacaklar yerimize işte. Süreç böyle kaynıyor, devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenmek istediğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Sayın Başkan 'namus, şeref sözü' dedi. Sadece vatandaşa değil, 'şehit yakını ve gazilerimize de dokunulmayacak' dedi. Buyurun işte buradayım. İki tane çocuk okutuyorum. Biri üniversitede, biri lisede. Nerede bu çocukların geleceği? Bana onu açıklasınlar. Şeref, namus sözü nerede? Ben devletimle yola çıktım. Devletime güveniyorum. Bu mağdur insanları da bırakmayacağına inanıyorum tüm kalbimle."

Özdemir sözlerinin devamında kendisine mobbing uygulandığını, 4 farklı yere sürüldüğünü söyledi.

Spor İstanbul Edirnekapı Tesisi Yöneticiliği yaparken işine son verilen Rasim Yağar da grup adına ortak basın açıklamasını okudu.

"Her şey çok güzel olacak" vaadiyle iş başına gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçim öncesi İstanbul halkına namus ve şeref sözü verdiğini ifade eden Yağar, salgın ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde, binlerce kişinin İBB'den haksız, hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığını söyledi.

İşten çıkarılan kişilerin yıllardır çalıştığını ve çeşitli başarılara imza attığını anlatan Yağar, heba edilenin sadece arkadaşları değil, yılların bilgi birikimi, deneyimi ve tecrübeleri olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızın yerine ise daha fazla sayıda tecrübesiz, deneyimsiz, yandaş çevrelerden ahbap çavuş ilişkisi ile alımlar yapılmaktadır" dedi.

15 Temmuz gazisi ile gazi yakınlarının da işten çıkarıldığını aktaran Yağar, İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:

"Seçim zamanında sevgiden, barıştan, adaletten, kardeşlikten dem vurarak milletimizin hassas duygularına hükmederek işbaşına geldiniz. Bu haksız uygulamalarınız gösteriyor ki 180 derece dönüş yaparak kin, nefret, öfke dolu taraflı uygulamalarla ve ideolojik yaklaşımlarla toplum arasında kutuplaşmalara sebebiyet veriyorsunuz. Toplumu kamplara bölmenin, ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin kimseye bir yararı ve faydası asla yoktur."

Diğer işçiler de söz alarak, İBB yönetimine tepki gösterdi ve işe geri dönmelerini talep etti.

Spor İstanbul'da işten çıkartılan işçiler, İBB'yi protesto etti (2)
Spor İstanbul'da işten çıkartılan işçiler, İBB'yi protesto etti (2)
Spor İstanbul'da işten çıkartılan işçiler, İBB'yi protesto etti (2)

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Spor İstanbul'da işten çıkartılan işçiler, İBB'yi protesto etti (2) - Son Dakika
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