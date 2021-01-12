Spor İstanbul'dan 250.000 kişilik online etkinlik! - Son Dakika

Spor İstanbul'dan 250.000 kişilik online etkinlik!

12.01.2021 15:22
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Pandemi nedeniyle fiziksel etkinliklerin yerini alan online etkinliklerin en büyüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul katkılarıyla gerçekleşti.

. Türkiye'nin en büyük online gençlik festivali Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali 17-20 Aralık tarihleri arasında 250.000 gencin katılımıyla noktalandı. Etkinliğe 70'ten fazla popüler konuk ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

2020 yılının büyük bir kısmının pandemi koşullarında geçmesi fiziksel etkinliklerin yerini online etkinliklere bıraktı. Yılın en büyük online etkinliği ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un katkılarıyla gerçekleşti. Dört gün süren etkinlik boyunca; her gün 10 saat kesintisiz yayın, 40'tan fazla mini etkinlik, 8 farklı konser, 6 farklı espor turnuvası düzenlendi. Oğuzhan Uğur ve Müge Boz sunumuyla gerçekleşen İGEF 2020 Açılış Partisi anlık 150.000 izleyici kitlesine ulaşarak Türkiye'nin en çok izlenen canlı yayın içeriklerinden biri oldu.

Sosyal medya platformlarında 100 milyondan fazla gösterim yarattı!

Türkiye'de düzenlenen en büyük online festival olmayı başaran Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, sosyal medya platformlarında da Aralık ayında en çok konuşulan etkinlik olarak öne çıktı. Festival hakkındaki paylaşımlar, Facebook'ta 60 milyon, Instagram'da 65 milyon, YouTube'da 14 milyon ve Twitter'da da 8 milyon gösterime ulaşarak 100 milyonun üzerinde gösterime ulaştı. Etkinliğe katılan 70'ten fazla ünlü konuğun paylaşımları ise 13 milyon kişiye ulaştı. Sosyal medyadaki bu büyük başarı sayesinde dört günlük süreçte Spor İstanbul hesaplarına 84 bin yeni takipçi kazandırıldı ve 1.2 milyon etkileşim elde edildi.

Espor festivalin kalbindeydi!

Rekabetin üst düzeyde hissedildiği espor dünyasını da unutmayan Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, dört gün içinde altı farklı espor turnuva finaline ev sahipliği yaptı. Espor turnuvalarına olan toplam katılımcı sayısı 25 bini aşarken MSI, HyperX, Blizzard ve Supercell gibi dev markalar bu turnuvaların sponsorluğunu gerçekleştirdi.

Gençlik konserlerle yeniden bir araya geldi!

Konser heyecanı bu kez Twitch ve YouTube'da yaşandı ve 4 gün boyunca her akşam toplamda 8 mini konser izleyicilerin beğenisine sunuldu. Bu konserler 25 binin üzerinde tekil, 12 binin üzerinde anlık ve 250 binin üzerinde toplam izleyici sayısına ulaştı. Konserlere katılan isimler; Edis, Pinhani, Ceza, Can Bonomo, Oğuzhan Koç, Ufuk Beydemir, İlyas Yalçıntaş ve Evrencan Gündüz gibi gençlerin severek takip ettiği isimler oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Spor İstanbul'dan 250.000 kişilik online etkinlik! - Son Dakika


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