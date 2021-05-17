Spor İstanbul'dan gençler için festival

Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, 19-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye'nin her yerinden gençlerin katılabileceği etkinlik, online platformlar üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenecek Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, 19-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Spor İstanbul'un sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak festivale, isteyen herkes ücretsiz katılabilecek. 19-22 Mayıs tarihlerinde 4 gün boyunca canlı konserler, sohbetler ve e-spor turnuvaları düzenlenecek.

Sanatçılar canlı yayında konser verecek. 19 Mayıs'ta Eypio; 20 Mayıs'ta Fatma Turgut; 21 Mayıs'ta İlyas Yalçıntaş; 22 Mayıs'ta Feride Hilal Akın en güzel şarkılarını gençlerle birlikte söyleyecek.

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, eski milli basketbolcu Sinan Güler, yazar Kaan Sezyum, gazeteci Serdar Kuzuloğlu, komedyen Cem İşçiler, Twitch yayıncısı Jahrein, Youtube yayıncısı Post 42 ekibi ile Youtube yayıncısı Mesut Can Tomay ve Ali Biçim de etkinlikte gençlerle buluşacak. - İSTANBUL