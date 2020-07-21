Spor İstanbul'dan milli yüzücülere müjde; havuzlar 23 Temmuz'da kullanıma açılıyor - Son Dakika

Spor İstanbul'dan milli yüzücülere müjde; havuzlar 23 Temmuz'da kullanıma açılıyor

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur: "4 tesisi lisanslı ve milli yüzücülere açıyoruz""Spor kültürünün gelişmesi için çalışıyoruz"Olgucan KALKAN / İstanbul, - Pandemi nedeniyle antrenman yapamayan milli sporculara Spor İstanbul'dan sevindirici haber.Spor İstanbul Genel Müdürü İ.

Spor İstanbul'dan milli yüzücülere müjde; havuzlar 23 Temmuz'da kullanıma açılıyor, System.String[]

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur: "4 tesisi lisanslı ve milli yüzücülere açıyoruz"

"Spor kültürünün gelişmesi için çalışıyoruz"

Olgucan KALKAN/ İstanbul, - Pandemi nedeniyle antrenman yapamayan milli sporculara Spor İstanbul'dan sevindirici haber.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Anadolu ve Avrupa yakasında 2'şer olimpik havuzu 2019 başından bu yana yarışlara katılıp, 11 yaş ve üstü milli ile lisanslı sporculara açacaklarını söyledi.

"YELPAZEYİ GENİŞ TUTUP DAHA FAZLA ÇOCUĞU FARKLI SPOR ETKİNLİKLERİYLE BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Spor kültürünün gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Onur, "Spor İstanbul'un amacı İstanbulların daha aktif olması, daha farklı ve daha fazla spor branşlarıyla tanışmaları. Çünkü Türk sporunun gelişmesi için önemli olduğuna inanıyoruz. Önünüze ne kadar spor etkinliği çıkarsa ne kadar farklı spor etkinliği çıkarsa onlardan birinin sizi yakalaması hatta onda ilerleme isteğinin olması ihtimali daha yüksek. O yüzden mümkün olduğunda yelpazeyi geniş tutup daha fazla çocuğu farklı spor etkinlikleriyle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tabii pandemi süreci zorlandığımız bir dönem oldu ama yaz aylarını boş geçirmek istemedik. Şu anda kano, kürek, santranç, bocce, oryantring gibi branşlarda sosyal mesafe kurallarına uygun güzel bir yaz okulu planladık. Ağustos ayının sonuna kadar bu branşlarda çocukları bir araya getiriyor olacağız" dedi.

AİLECE SPOR

"Çocukların spor yapıyor olabilmeleri için ebeveynlerini spor yaparken görebilmeleri gerekiyor" diyen Renay Onur, "Çünkü; büyükler, çocukların rol modeli. Onlar için de sabah sporlarının sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda bu sene sonu hedefimiz 100 noktada İstanbul'a yayın bir şekilde tesis dışında sabahları spor yaptırıyor olmak. Ana olarak tesisler tarafında bunları söyleyebilirim. Etkinliklerin sayısı da artıyor olacak ama orada hala sosyal mesafe kuralı bizi engelliyor. Burada muhtemelen gördüğünüz ilk etkinlik yarı maraton ve arkasından maraton olacak" şeklinde konuştu.

MİLLİ SPORCULAR İÇİN DESTEK

Ulusal ve Uluslararası yarışmalara sporcuların hazırlanabilmesi için tesislerin kullanımını hızlandırdıklarını ve bunu yüzme federasyonu ile beraber harekete geçirdiklerini belirten Onur, İstanbul'da 200'den fazla kulüp bulunduğunu hatırlatarak, "Bu heyecanlı olduğumuz yeni bir konuydu. Perşembe günü duyuracağız. Havuzların halka açılışları İBB Bilim Kurulu tarafından Ağustos ayının sonuna kadar uygun değil. Ancak az sayıda sporcuyla havuzlarımızı açabiliyoruz. Bugüne kadar yüzücüler havuzları maalesef  kullanamamışlar. Perşembe günü itibarıyla Ağustos sonuna kadar Anadolu'da 2, Avrupa'da 2 olimpik havuzumuzu İstanbul'daki lisanslı yüzücülere, 2019 başından bu yana yarışlara katılıp bitirmiş lisanslı ve milli yüzücülere açıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

BUZ PATENİ SALONU DA AĞUSTOS AYI SONUN KADAR AÇILIYOR

Yüzme dışında buz pateni için de müjde veren İ. Renay Onur, "Buz pateni tesislerimizde 5 yıldır buz yenilenmemiş. Buz bozulmuş ve kalınlaşmıştı. Onun yenilenmesi tamamlandı. Çarşamba ya da Perşembe günü de Silivrikapı buz pistini de ağustos ayının sonuna kadar sadece müsabakalarda başarılı olmuş lisanslı sporcular ve milli sporculara gün boyunca istedikleri kadar antrenman yapabilmeleri için açıyor olacağız" dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE ANTRENMANSIZ KALDIKLARI İÇİN AĞUSTOS SONUNA KADAR O ARAYI KAPATABİLECEKLERİ GÜZEL BİR İMKAN OLACAK VE VİRÜS BULAŞI TEHLİKESİ İÇİN ÖNLEMLERİMİZ VAR"

Pandemi sürecinde sağlığa ve virüsün bulaşı riskine karşı önlemli davrandıklarını da söylen Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz fitness tarafında kurallara temmuz ayının başından beri uyarak açılışımızı yaptık. Şu anda geçen sene aynı tarihlerde tesisleri kullananların yüzde 20'si kadar kullanım var. Gelen herkes de çok memnun. Havuz tarafında biraz daha farklı. Soyunma odaları ve duşları açmayacağız. Islak zemin uygun bir ortam olmuyor. Fakat havuz kenarında sporculara duş imkanı sağlıyor olacağız. Orada giyinip, duşlarını alacaklar. Antrenmanlarını yapıp gidebilecekler. Zaten şu anda diğer kulüplerde de benzer bir uygulamanın olduğunu görüyoruz. Pandemi sürecinde antrenmansız kaldıkları için Ağustos sonuna kadar o arayı kapatabilecekleri güzel bir imkan olduğunu düşünüyorum."

AÇILIŞ TÖRENİ PERŞEMBE GÜNÜ

Öte yandan havuzların açılış lansmanı 23 Temmuz Perşembe günü Fatih Spor Kompleksi'nde 11.00'de düzenlenecek törenle gerçekleşecek. Açılışa Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da katılacak.

İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 02:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Spor İstanbul'dan milli yüzücülere müjde; havuzlar 23 Temmuz'da kullanıma açılıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir         
15:07
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Rusya'da Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı         
14:42
Mahmut Tekdemir'in başarı hikayesi dikkat çekti: Hipodromda başlayan kariyeri Süper Lig şampiyonluğuyla zirveye çıktı Mahmut Tekdemir'in başarı hikayesi dikkat çekti: Hipodromda başlayan kariyeri Süper Lig şampiyonluğuyla zirveye çıktı         
14:39
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm         
12:34
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı         
12:09
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu         
12:06
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur         
11:42
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi         
10:53
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak         
09:33
1 tonluk 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 tonluk 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
09:25
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz         
09:23
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek         
08:55
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor         
08:29
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı         
08:25
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım         
07:53
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı         
01:12
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı         
23:51
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı         
23:50
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti         
23:47
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 21:12:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor İstanbul'dan milli yüzücülere müjde; havuzlar 23 Temmuz'da kullanıma açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei