Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Onur, fotoğrafların çok iyi olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Özellikle spor dalında tercih yapmanın zorluğuna değinen Onur, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater Solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada" fotoğrafına oy verdi.