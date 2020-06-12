Spor İstanbul Tesisleri, üyeleriyle buluşuyor - Son Dakika

Spor İstanbul Tesisleri, üyeleriyle buluşuyor

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul, korona virüs önlemleri ile tesislerini 15 Haziran'da açıyor.

Spor İstanbul Tesisleri, üyeleriyle buluşuyor, System.String[]

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul, korona virüs önlemleri ile tesislerini 15 Haziran'da açıyor. Virüse karşı tüm tedbirlerin alındığı Spor İstanbul Tesisleri üyeleriyle buluşuyor.


Korona virüs sürecinde, herkesin birbirinden uzak, evlerinde kaldığı 3 aylık süre boyunca "Evde Egzersiz, Engelli Bireyler İçin Egzersiz, Çocuklar İçin Egzersiz, 60 Yaş ve Üzeri İçin Egzersiz, Evde Koşu ve Fitness" etkinlikleri gibi düzenli programlarla evde hayatlarımıza sporu dahil eden Spor İstanbul, tesislerinde Covid-19'a karşı birçok önlem alarak ilk olarak Fitness, Tenis, Masa Tenisi, Atletizm branşlarında ve dış alan aktiviteleri ile üyelerine hizmet verecek. Önlemler kapsamında tesisler ve tesislerde kullanılan tüm spor ekipmanları her seans arasında dezenfekte edilecek. Spor tesislerine maskesiz girilemeyecek, her üyenin ateşi ölçülecek ve takip edilecek. Normalleşme sürecinde sosyal mesafenin korunacağı ve hijyen kurallarının eksiksiz uygulanacağı şekilde açılacak olan tesislerde vatandaşlar spor yapabilecek.


Korona virüs salgının ortaya çıkmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında kapatılan Spor İstanbul Tesisleri yaklaşık üç ay aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlıyor. 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi 07: 00 - 23: 00 ve hafta sonu 08: 00 - 21: 00 saatleri arasında hizmet verecek.


Tesislere maskesiz giriş yapılmayacak


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, açılış öncesi spor tesislerinin girişlerinde ve salonlarda da virüse karşı bir dizi önlem aldı. Pazartesi günü açılacak olan 32 spor tesisine maskesiz girilemeyecek ve girişlerinde temassız cihazlarla ateş ölçümü yapılacak. Ölçülen vücut sıcaklığı değeri 38 derece ve üzeri olan kişiler tesisten bağımsız bir bekleme alanına alınacak ve ilk ölçümden en az 15 dakika sonra ikinci bir ölçüm daha yapılacak. Ateş derecesi halen 38 derece ve üzerinde ise bu kişiler tesise kabul edilmeyecek ve sağlık kuruluşuna sevk için uyarılacaklar. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, Covid-19 vakası veya temaslı olanlar T.C. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Spor Salonlarında Uygulanacak Standartlar' kapsamında tesise alınmayacaklar.


Normalleşme sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinde alınan önlemler kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilecek. Tesislerde taze hava sirkülasyonu sağlanacak, seans aralarında her salon ve vatandaşların kullandıkları spor ekipmanları ULV cihazları ile dezenfekte edilecek. Sportif alanların tamamında vatandaşların kullanabilecekleri dezenfektan mendilleri ve belli noktalarda sıvı el dezenfektanları olacak.


Tesise girişte takılması zorunlu olan maske spor esnasında kullanılmayabilecek. Spor salonlarına girişte vatandaşlardan dışarıda giymedikleri spor ayakkabılarını kullanmaları istenecek. Soyunma odası dışında kalan; duş, otomat, büfe ve kantin gibi alanlar bir süre daha hizmet dışı kalacak. - İSTANBUL

Koronavirüs, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor İstanbul Tesisleri, üyeleriyle buluşuyor - Son Dakika Spor
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