Spor İstanbul'un karne hediyesi buz pateni eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor İstanbul'un karne hediyesi buz pateni eğitimi - Son Dakika Spor

Spor İstanbul'un karne hediyesi buz pateni eğitimi

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, yarı yıl tatiline çıkan öğrencileri "Çocuklar Buz Pistine" sloganıyla düzenlediği etkinlikle öğrencileri buz pateni ile tanıştırıyor.

Spor İstanbul'un karne hediyesi buz pateni eğitimi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, yarı yıl tatiline çıkan öğrencileri "Çocuklar Buz Pistine" sloganıyla düzenlediği etkinlikle öğrencileri buz pateni ile tanıştırıyor.

Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti'nde gerçekleştirilen etkinlik, Ocak ayının son gününe kadar sürecek.

Daha fazla çocuğu buz pateni ile tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte öğrenciler, saat 10.00-17.00 arasında eğitmenler tarafından verilen ücretsiz seanslara katılıyor.

Bugüne kadar 38 binden fazla çocuğu buz pateni ile tanıştıran organizasyona bu yıl 15 bin üzerinde katılım bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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