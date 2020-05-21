Spor İstanbul'un turnuvasına büyük katılım

Spor İstanbul tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen online satranç turnuvasına 21 ülkeden 86'sı unvan sahibi 160 sporcu katıldı. Turnuvayı Rusya'dan Vladislav Artemiev kazandı.

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen online satranç turnuvasına yoğun bir katılım oldu. www.chess.com üzerinden gerçekleşen turnuvaya 21 ülkeden 86'sı unvanlı olmak üzere 160 sporcu katıldı. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Arjantin, Hırvatistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Almanya gibi ülkelerden katılan sporcuların mücadeleleri çekişmeli maçlara sahne oldu. Rusya'dan Vladislav Artemiev'in kazandığı turnuvada Hırvatistan'dan Leon Livaic ikinci, Arjantin'den Tomas Sosa da üçüncü oldu. Türk sporcu Dinçer Taşdöğen ise turnuvada dördüncülüğü elde etti. Online olarak gerçekleşen turnuva, 100'ün üzerinde ülkeden takip edildi. Turnuvaya katılanlar arasında Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Okur da yer aldı. Dereceye girenlere başarı ödülü verildi. - İSTANBUL