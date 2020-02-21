Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı - Son Dakika

Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

7 saat önce

SPOR İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladıOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ İstanbul,(DHA) -İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de yer alan 4 büyük kulübün başkanının katıldığı toplantı başladı.

SPOR İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ İstanbul,(DHA) -

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de yer alan 4 büyük kulübün başkanının katıldığı toplantı başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak derbi karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını valililk binasına davet etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı toplantı saat 1630 gibi başladı. Düzenlenen toplantıda cumartesi günü Beşiktaş-Trabzonspor, pazar günü ise Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak maçlarda gerginlik yaşanmaması, taraftarların stada ulaşımları ve alınacak güvenlik tedbirleri üzerinde durulacağı öğrenildi.

Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

Nihat Özdemir, İstanbul, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 büyük kulübün başkanı, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi
İstanbul Valiliği'ndeki futbol zirvesi sona erdi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihleri belli oldu A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]