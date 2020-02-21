Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi - Son Dakika

Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi

6 saat önce

SPOR İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi.

SPOR İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi

Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi

Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:16 Kaynak: DHA
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