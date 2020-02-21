Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi - Son Dakika

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Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi
6 saat önce
SPOR İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:16 Kaynak: DHA
SPOR İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi
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