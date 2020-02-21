Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi -2- - Son Dakika

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Spor istanbul valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi -2-
6 saat önce
SPOR İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi -2-
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:28 Kaynak: DHA
SPOR İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı sona erdi -2-
Son Dakika Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihleri belli oldu Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi