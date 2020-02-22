Spor istanbul valiliği'nin ev sahipliğinde 'futbol' konuşuldu - Son Dakika

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4 büyük kulübün başkanı, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihleri belli oldu

Böylesi daha önce görülmedi! Diz kapağı çıkınca yaptığı hareket şoke etti