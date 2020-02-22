Spor istanbul valiliği'nin ev sahipliğinde 'futbol' konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor istanbul valiliği'nin ev sahipliğinde 'futbol' konuşuldu - Son Dakika

Spor istanbul valiliği'nin ev sahipliğinde 'futbol' konuşuldu

6 saat önce

SPOR İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde 'futbol' konuşuldu.

SPOR İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde 'futbol' konuşuldu

Spor istanbul valiliği'nin ev sahipliğinde 'futbol' konuşuldu

Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:39 Kaynak: DHA
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