Spor istanbul valiliği'nin ev sahipliğinde 'futbol' konuşuldu - Son Dakika

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Spor istanbul valiliği'nin ev sahipliğinde 'futbol' konuşuldu
6 saat önce
SPOR İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde 'futbol' konuşuldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:39 Kaynak: DHA
SPOR İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde 'futbol' konuşuldu
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