SPOR İstanbul20 final topu büyük beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Spor SPOR İstanbul20 final topu büyük beğeni topladı - Son Dakika Spor

SPOR İstanbul20 final topu büyük beğeni topladı

7 saat önce

Şampiyonlar Ligi 2020 finalinin görücüye çıkan topu büyük beğeni kazandı.

SPOR İstanbul20 final topu büyük beğeni topladı, System.String[]

Şampiyonlar Ligi 2020 finalinin görücüye çıkan topu büyük beğeni kazandı. 30 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final müsabakası öncesinde Adidas tarafından üretilen topun üzerinde yıldızlarla beyaz yıldızlarla birlikte İstanbul şehrinin haritası yer alıyor. Ayrıca meşin yuvarlağın üstüne çizilen İstanbul Boğazı da dikkat çeken diğer bir unsur olarak ön plana çıkıyor.

Sanat ve futbolu birleştiren tasarımcılar, harita desenini ortaya çıkarabilmek için linol baskı yapmadan önce, oyma sanatıyla tasarımı çıkararak gelenekselliği ve moderni harmanladılar. Kullanılan çarpıcı mor renk paleti doğudan batıya Boğaz'ın üzerinde batan güneşin tonlarından esinlendi. Paneller daha iyi bir tutkal ile termal olarak birleştirilirken, daha iyi bir doku için de dikişsiz bir yüzey sağlandı. En yüksek performansı sağlamak ve stabiliteyi artırmak amacıyla da renkler eşit dağıtılırken yıldızlar top boyunca biçimlendirildi.

Öte yandan İstanbul'da oynanacak final müsabakası için çıkartılan top, dün start alan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmalarıyla birlikte kullanılmaya başlandı.


Olimpiyat Stadyumu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:55 Kaynak: DHA
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