Son Dakika Haberleri: Spor İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş Maçının Ardından

Spor İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş Maçının Ardından

1 saat önce

Spor İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş maçının ardındanOlcay DÜZGÜN - İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 2-2'lik sonuçla sona eren mücadelenin ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Spor İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından

Olcay DÜZGÜN - İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 2-2'lik sonuçla sona eren mücadelenin ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ligde kazanmak için sahaya çıktık. İlk yarıda golü atarak avantaj yakaladık. İkinci yarıda rakip takım avantaj yakaladı. Son dakikalarda beraberliği yakaladık. Sonuç olarak 2 puan kaybettik. Galip gelemedik ve üzgünüz dedi.

Milli takımın başına geçecek olması nedeniyle sorulan soruya sinirlenen Güneş, Şu anda açıklanacak bir durum yok. Maç oynamışız, 2-2 bitmiş. Bunu konuşmalıyız. Bununla ilgili gerekli açıklama zaten yapıldı. Ben net konuşuyorum. Gizli bir şey yok. Her şey açık. Yalnız bugün Kayserispor maçı oynandı. Bu maçı konuşalım şeklinde konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise İlk 45 dakika Beşiktaş iyi oynadı. Oyunun 0-0'lık pozisyonunda iyi oyun oynadık. Mensah maçta ciddi şekilde sakatlandı. Ameliyat olma durumu var. Kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. 90'ıncı dakika gol yediğimiz için üzgünüm. Hem Beşiktaş'ı hem de kendi oyuncularımı oynadıkları oyun nedeniyle tebrik ediyorum diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:50 Kaynak: DHA

DHA, İstikbal Mobilya, Beşiktaş, Kayserispor, Güncel
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